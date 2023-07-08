مصر للطيران أطلقت 141 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن خلال 8 أيام

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 141 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري وذلك وفقًا لما رصدته بوابة «المال».

وتنقل الرحلات حجاج بعثة وزارتي السياحة والأثار، والنقل والمواصلات، وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وشهدت حركة التشغيل فى بداية إنطلاق الجسر الجوي الموافق 1 يوليو الجاري تسيير نحو 15 رحلة جوية، موزعة مابين 10 رحلات جدة – القاهرة،و 5 رحلات المدينة – القاهرة.

رحلات مصر للطيران

وسيرت مصر للطيران، 14 رحلة جوية لكل يوم من أيام 2 و 3 و 4 يوليو بواقع 9 رحلات جدة – القاهرة ، و5 رحلات المدينة – القاهرة في اليومين الثاني والثالث، بينما في اليوم الرابع شغلت 7 رحلات من جدة، و 5 رحلات من المدينة ورحلتين جدة – باماكو.

وواصلت مصر للطيران جسرها الجوي إذ سيرت نحو 18 رحلة جوية في 5 يوليو بواقع 9 رحلات من جدة، و7 رحلات من المدينة، ورحلة واحدة جدة – برج العرب وأخري جدة – باماكو.

وشهد يوم 7 يوليو أعلي معدلات التشغيل عبر تسيير 25 رحلة جوية بواقع 9 رحلات جدة / القاهرة، 12 رحلة المدينة/ القاهرة، 2 رحلة جدة / الأقصر، ورحلتين جدة / باماكو.

وأطلقت مصر للطيران أمس الجمعة 20 رحلة جوية بواقع 11 رحلة من جدة، و 7 رحلات من المدينة، ورحلة جدة – أسوان، وأخري جدة – باماكو.

وتسير اليوم السبت مصر للطيران 21 رحلة جوية بواقع8 رحلات من جدة، و 9 من المدينة، ورحلتين جدة – برج العرب، و 2 رحلة جدة – باماكو.

وتعتزم مصر للطيران تسيير 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد و الترانزيت، خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو 2023.

ومن الجدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 وحتى 12 يوليو الجاري، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 حتى 17 من الشهر الجاري.