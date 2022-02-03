«مصر للصيانة» تستعد لغزو الأسواق الإفريقية

تخطط شركة مصر للصيانة للتوسع فى تعاقداتها الخارجية وغزو الأسواق الأفريقية عبر توقيع عقود جديدة لتقديم خدماتها فى دولتى أوغندا وموزمبيق، وفقًا لمصادر مسئولة بقطاع البترول.

وشركة مصر للصيانة ‏هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، وتأسست عام 1997م، ومتخصصة فى إمداد قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات وصناعات توليد الطاقة والبنية التحتية بالحلول الهندسية.

ومن أهم أنشطة شركة مصر للصيانة تقديم الحلول الهندسية والإنشاءات والخدمات الفنية فى مجالات التفتيش والهندسة والصيانة، وإعداد الدراسات الفنية ونظم إدارة الصيانة للصناعات البتروكيماوية، وصيانة الطرق والجسور، والسكك الحديدية، والمطارات، والمبانى، وتوفير خدمات إدارة المرافق.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة البترول، أطلعت عليه «المال» فإن شركة مصر للصيانة قامت مؤخرًا بتقديم أعمال الدعم الفنى لصيانة مصنع الغاز المسال لصالح شركة بترومار سايبم أنجولا لأنشطة الصيانة بمحطة Angola LNG Facilities.

واستعرض التقرير أبرز أعمال الشركة ومشروعاتها مؤخرًا فى السوقين المحلية والعالمية.

ومن أهم أعمال الشركة بالسوق المحلية تقديم أعمال الصيانة الشاملة، إذ تقوم الشركة بتنفيذ عقود الصيانة الشاملة مع شركات قطاع البترول مثل الشركة العامة والفرعونية، ميدور، سيجاس، بلاعيم (حقل ظهر) وغيرها.

كما تقوم بتقديم أعمال الصيانة للمعدات الكهربائية والآلات الدقيقة وأجهزة التحكم عن بعد للمحطات الفرعية والشبكة لمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولى.

وعلى صعيد خدمات التطوير والمشروعات المتخصصة، وبحسب تقرير «البترول» فقد أسند إلى الشركة مشروع تنفيذ الأعمال المتكاملة لوحدة استرجاع غازات الشعلة لصالح شركة العامرية.

كما استطاعت التعاقد على إنشاء مجمع تصنيع مشتقات الميثانول بمحافظة دمياط لصالح شركة السويس لمشتقات الميثانول.

ووقعت أيضًا عقد إنشاء وبيع الطاقة الكهربائية لمحطة كهرباء بقدرة 26 ميجاوات لمصنع إنتاج الأخشاب لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب «ووتك».

بالإضافة لفوز تحالف مصر للصيانة «أجريكو» بعقد تزويد موقع كلابشة بالطاقة الكهربائية لصالح شركة خالدة للبترول، بالإضافة لمشروعى إنشاء مأخذ مائى جديد بخليج السويس، وتطوير مهبط الطائرات، وصالة الوصول لمطار رأس شقير لصالح شركة «جابكو».

وتضم قائمة مشروعات الشركة مشروع إنشاء صهريج استراتيجى سعة 175 ألف متر مكعب برأس غارب لصالح شركة بتروجت.

وفى مجال مشروعات الاتصالات والرقمنة تقوم بتنفيذ مشروع توريد وتركيب أجهزة مراقبة المخزون لجميع مستودعات الإسكندرية للبترول، كما تنفذ أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والاختبارات لأكثر من 500 كم من كابلات الألياف الضوئية لمراقبة خطوط الغاز لشركة جاسكو طبقًا لخطة التحول الرقمى التى تنتهجها وزارة البترول.

وعلى صعيد خدمات صيانة التوربينات، تقوم الشركة بتنفيذ عقود أعمال صيانة التوربينات بمواقع خالدة للبترول، وعجيبة، وأنابيب البترول، وجابكو، وقارون، وبترول بلاعيم مستندة فى ذلك إلى العقود المبرمة مع المصنعين الأصليين منذ ما يزيد عن 20 عامًا، ومنها (جنرال إلكتريك، سيمنز، سولار).

وفيما يخص نشاط صيانة المنشآت تقوم الشركة بتنفيذ عقود صيانة المنشآت لصالح كل من (ثروة، خالدة، القابضة للبتروكيماويات، ميدتاب وغيرها)، بالإضافة للعقود خارج قطاع البترول لما يزيد عن 100 من فروع البنك الأهلى و 10 من المستشفيات.

وعلى صعيد خدمات الدعم الفنى توفر الشركة جميع أنواع العمالة المتخصصة من خلال العقود طويلة المدة مع شركات القطاع مثل خالدة، عجيبة، العامة، أنابيب البترول، جابكو، قارون، بترول بلاعيم.

وفى مجال خدمات الورش التخصصية والمعدات الثابتة وتكاملية الأصول فتقوم الشركة بأعمال صيانة المولدات والمضخات والضواغط ومعدات الرفع وجميع أنواع المعدات الدوارة لشركات القطاع.

كما نجحت الشركة فى استحداث خدمة صيانة، وإصلاح محركات الجهد المتوسط الكهربائية، وتأسيس ورشة لصيانة الطلمبات الغاطسة.

وأضاف التقرير أن الشركة تنفذ أعمال صيانة وإصلاح الكروت الإلكترونية لصالح هيئة سكك حديد مصر والقوات المسلحة المصرية، ومشروع تصنيع مكثفات التبريد لصالح شركة أبوقير للأسمدة، كما تقوم بأعمال تكاملية الأصول لشركات القطاع متمثلة فى كافة أعمال الاختبارات غير المتلفة وأعمال التفتيش الهندسى المتقدمة، وتشمل خطوط شركة الإسكندرية للبترول، والتفتيش الهندسى للمستودعات الكروية الخاصة بشركة بتروجاس.

ووفقًا لتقرير «البترول» فقد قامت الشركة بتوقيع عقد الصيانة الشاملة لجميع مواقع الإنتاج من قبل شركة إينى الإيطالية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الزبير، وذلك لمدة 3 أعوام، بالإضافة إلى عقد صيانة المعدات الدوارة من قبل شركة Exxon Mobil لصالح شركة نفط البصرة بحقل غرب القرنة بدولة العراق، وذلك لمدة 5 أعوام، وعقد توريد وصيانة مولدات تشغيل الآبار من قبل شركة إينى لصالح شركة نفط البصرة بحقل الزبير.

وكذلك عقد تطوير وتجديد وحدة إنتاج مياه الشرب بمحطة مياه البرجسية بمحافظة البصرة بطاقة 400 م3/ساعة بمنطقة الزبير لصالح شركة إينى، بالإضافة إلى عقد تصميم وتوريد وتركيب وحدة إنتاج مياه الشرب بمحطة مياه البراديعية بمحافظة البصرة بطاقة 800 م3/ ساعة بمنطقة الزبير.

ووقعت الشركة أيضًا عقد تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لمحطات المياه الخاصة بحقن الإنجليزية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الرميلة BP الآبار من قبل بى بى، وكذلك عقد الصيانة الشاملة لمحطات الضغط والقوى الكهربائية من قبل إينى الإيطالية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الزبير لمدة 3 أعوام.

وفى المملكة الأردنية الهاشمية تم توقيع عقد تشغيل وصيانة محطة القوى بمصنع إنتاج البوتاس بالتعاون مع شركة سيمنس لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عقد رفع وصيانة السفن العابرة ومشروع إنشاء المزلق البحرى بميناء العقبة الجديد لصالح تطوير العقبة، وكذلك عقد أعمال صيانة وتشغيل وحدات قياس الغاز لصالح شركة البوتاس العربية.

وفى مجال تطوير الأعمال والأنشطة المستحدثة قامت شركة العامرية للبترول بإسناد الأعمال المتكاملة لوحدة استرجاع غاز الشعلة للتنفيذ خلال عام 2021 لتعظيم القيمة المضافة لوحدات الإنتاج، وكذلك تأهيل مولدات الجهد المتوسط، إذ قامت بافتتاح ورشتها المتخصصة لأعمال تأهيل مولدات الجهد السويسرية.

بالإضافة إلى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، إذ قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع

شركة SCHLUMBERGER الأمريكية فى دراسات تكنولوجيا توليد الهيدروجين الأخضر.