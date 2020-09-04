«مصر للسياحة» و«آير كايرو» يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت شركتا «مصر للسياحة» و«آيركايرو» اليوم اتفاقية تعاون تسويقى وبيعى. وبموجب الاتفاقية تتمكن الشركتان بموجبها من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة العملاء. أهمية اتفاقية مصر للسياحة وآيركايرو جانب من توقيع الاتفاق وتتيح الاتفاقية استفادة عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز…

وقعت شركتا «مصر للسياحة» و«آيركايرو» اليوم اتفاقية تعاون تسويقى وبيعى.

وبموجب الاتفاقية تتمكن الشركتان بموجبها من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة العملاء.

أهمية اتفاقية مصر للسياحة وآيركايرو

جانب من توقيع الاتفاق

وتتيح الاتفاقية استفادة عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعيه بالقرب منهم في جميع انحاء الجمهورية و المسافرون علي الرحلات التي تنطلق من شبكة اير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب و القاهرة واسيوط و سوهاج والاقصر واسوان و الغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر الي البلاد العربية والأوروبية و تكاملها مع شبكة خطوط مصرللطيران.

ووقع الاتفاقية سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصرللسياحة و صلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة آيركايرو.

وشهد توقيع الاتفاق الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة وحسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآيركايرو وعدد من قيادات الشركتين.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي و التشغيلي التي تنتهجها الشركتين لتنمية حجم الاعمال والحركة السياحية الى المقاصد و المزارات السياحية المصرية.

والتي تستوجب القدر الأكبر و التوسع في التفاهمات و التعاون بين الشركات المصرية.

ومن المعروف ان المساهم الأكبر في شركة اير كايرو هي شركة مصر للطيران.

وشركة مصر للسياحة هي احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الاعمال.



