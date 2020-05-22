«مصر للسياحة» : لم نتلق طلبات لرحلات خلال العيد

قالت مصادر بشركة مصر للسياحة إنها لم تتلق أى طلبات أو حجوزات رحلات سياحية لتشغيل أتوبيساتها خلال عيد أيام عيد الفطر المبارك حتى الآن.

وسمحت الحكومة للفنادق باستقبال نزلاء خلال الشهر الحالي بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية التى تتضمن العديد من الضوابط التي تخص التعقيم ومعدل الامتلاء، 25% في مايو ترفع إلى 50% في يونيو، وأمور تتعلق بقياس درجات الحرارة وإجراء مسح على العاملين والنزلاء.

وحتى الآن حصل ما يقرب من 50 فندقًا على الشهادة الجديدة في محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وشركة مصر للسياحة واحدة من كبريات الشركات في السوق، وتمتلك فندقين في الإسكندرية وبورسعيد بجانب الفنادق العائمة وأسطول من الاتوبيسات السياحية.

وتمتلك مصر للسياحة أسطولا يصل إلى 128 أتوبيسًا سياحيًا، و35 سيارة ليموزين، وقامت الشركة مؤخرا بشراء أتوبيسين بتكلفة 2.5 مليون جنيه ومتواجدين حالياً بالمنطقة الحرة بالإسكندرية فى انتظار إنهاء الإجراءات الجمركية للإفراج عنهما.