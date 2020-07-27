«مصر للسياحة» تنضم لمساهمى «هوتاك» للتنمية السياحية والعقارية

علمت «المال» أن شركة مصر للسياحة انضمت للمساهمة فى «هوتاك» للتنمية السياحية والعقارية بنسبة %10 والتى أسستها «القابضة للسياحة والفنادق» لإدارة وامتلاك منتجع سياحى فى مرسى علم.

قال مصدر مطلع لـ«المال»، إن شركة «هوتاك» يساهم فيها كل من «القابضة للسياحة والفنادق»، و«مصر للسياحة» و«المصرية العامة للسياحة والفنادق» (إيجوث)، وذلك بعد تخارج مصر للفنادق من الشركة مؤخرًا.

وأضاف أن «هوتاك للتنمية» تأسست برأس مال مبدئى 100 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تعلن شركة القابضة للسياحة والفنادق عن تفاصيل الكيان وتوزيع هيكل الملكية بين المساهمين.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن مجلس إدارة الكيان الجديد خلال أيام، لبدء تنفيذ مشروعها فى مرسى علم.

وكانت شركة مصر للفنادق قد أعلنت التخارج من شركة «هوتاك»؛ نظرًا لتحديات متعلقة بها فى إبريل 2019، بعد أن سددت 4.5 مليون جنيه كمساهمة فى رأس المال المبدئى تحت التأسيس.

وقالت مصر للفنادق فى إفصاح سابق للبورصة إنه مع قرار التخارج سيتم اعتبار ما تم سداده للشركة القابضة تحت حساب مساهمة مصر للفنادق فى هوتاك رصيدًا مدينًا لدى الشركة القابضة يستحق السداد لمصر للفنادق.

وكانت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد صرحت لـ«المال» فى وقت سابق، بأن موازنة العام المالى المقبل (2020/2021) تستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه إيرادات، مقابل 4 مليارات خلال العام المالى (2018/2019) بينما مستهدف تحقيق صافى ربح يصل إلى 300 مليون مقابل مليار خلال فترة المقارنة.

وأرجعت الانخفاض المتوقع فى مؤشراتها الرئيسية للعام المالى المقبل إلى تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا تتوقع تحقيق إيرادات خلال النصف الأول، وكل الرهان على النصف الثانى (يناير 2021 حتى 30 يونيو 2021).