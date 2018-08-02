«مصر للسياحة» تستأنف مبادرة «مصر فى قلوبنا»

دعاء محمودعقدت شركة مصر للسياحة اتفاقاً مع عدد كبير من الفنادق فى عدة مقاصد سياحية لاستكمال مبادرة «مصر فى قلوبنا»، التى كانت وزارة السياحة قد أوقفتها منذ عامين.وأوضح رشاد رفاعى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، أنها اتفقت مع الفنادق على تخفيض الأسعار للأفراد من خلال تق



دعاء محمود

عقدت شركة مصر للسياحة اتفاقاً مع عدد كبير من الفنادق فى عدة مقاصد سياحية لاستكمال مبادرة «مصر فى قلوبنا»، التى كانت وزارة السياحة قد أوقفتها منذ عامين.

وأوضح رشاد رفاعى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، أنها اتفقت مع الفنادق على تخفيض الأسعار للأفراد من خلال تقديم دعم يصل إلى 300 جنيه للفرد، وقال إن أسعار الرحلات لشرم الشيخ والغردقة تبدأ من 1550 و1600 جنيه للفرد شاملة الانتقالات والوجبات والإقامة 4 أيام/3 ليال.

ولفت إلى أن هدف المبادرة تنشيط السياحة الداخلية، موضحاً أن الشركات منحت السائح الزائر لمدن شرم الشيخ والغردقة دعماً بنحو500 جنيه، و700 جنيه لمدن الأقصر أو أسوان.

وقال إن شركته تطلق رحلات لسياحة اليوم الواحد بمتوسط 200 جنيه للفرد، موضحاً أن السعر يتحدد حسب الوجهة السياحية.

كانت وزارة السياحة قد أطلقت المبادرة فى أكتوبر 2015 بهدف دعم حركة السياحة لمدينتى الأقصر وأسوان خلال ذروتها شتاءً، وبعد حادث الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء أكتوبر 2016، انضمت مدينة شرم الشيخ للمبادرة أول نوفمبر، ثم طابا ونويبع ودهب، نهاية يناير 2016.

يختلف الدعم المخصص لبرامج المبادرة وفقا للوجهة السياحية، ويبلغ لرحلات الأقصر وأسوان 700 جنيه، شاملاً وسيلة السفر والإقامة والاننقالات وتكلفة المزارات الأثرية، ولمدينة شرم الشيخ 500 جنيه، شاملاً وسيلة السفر والإقامة الفندقية. وتبدأ أسعار برامج رحلات شرم الشيخ من 830 حتى 4080 جنيهاً، ولأول مرة تم طرح برامج لمدة 8 أيام/7 ليالي، وتبدأ رحلات الأقصر وأسوان من 700 إلى 3300 جنيه، وفقا لتوقيت الرحلة، وعدد الأيام، وطبيعة الإقامة، ووسيلة السفر.