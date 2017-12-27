مصر للزيوت والصابون تبيع أرضًا بميت غمر في مزاد علنى

رجب عزالدينأعلنت شركة مصر للزيوت والصابون عن إجراء مزاد علنى مطلع فبراير، لبيع قطعة أرض بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن قطعة الأرض المشار إليها تبلغ مساحتها 1062 مترا مربعا وهى جزء من أرض فضاء بمصنع العلف بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.ووافقت عمومية



رجب عزالدين

أعلنت شركة مصر للزيوت والصابون عن إجراء مزاد علنى مطلع فبراير، لبيع قطعة أرض بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن قطعة الأرض المشار إليها تبلغ مساحتها 1062 مترا مربعا وهى جزء من أرض فضاء بمصنع العلف بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

ووافقت عمومية الشركة فى 20 مايو 2015 على طرح بعض الأراضى المملوكة للشركة بإجمالى 15 ألف متر مربع تقريبا للبيع فى مزادات علنية.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنهاية نوفمبر الماضي إلى 5.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 4.97 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك قبل احتساب الضرائب.

وارتفعت ايرادات الشركة خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر إلى 591.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 297.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .

