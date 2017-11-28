مصر للزيوت تحقق فائضًا 1.5 مليون جنيه

محمد مجدي عقدت شركة مصر للزيوت والصابون جمعيتها العمومية برئاسة اللواء علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأظهر الحساب الختامي للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/ ٢٠١٧، تحقيقها فائضاً في حجم النشاط والمخصصات بقيمة 5 ملايين…

محمد مجدي

عقدت شركة مصر للزيوت والصابون جمعيتها العمومية برئاسة اللواء علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأظهر الحساب الختامي للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/ ٢٠١٧، تحقيقها فائضاً في حجم النشاط والمخصصات بقيمة 5 ملايين و ٣٢٨ ألف جنيه مقابل ٦٧٧ الفا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، أن الشركة تحولت من الخسارة للربح في النشاط التجاري، وحققت فائضاً بقيمة مليون و٥١٥ ألف جنيه بدلا من تكبدها خسارة مليونا و٧٣٤ ألفا في ذات المرحلة عن العام السابق، وذلك رغم الظروف والتحديات التي تتعرض لها الشركة من عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتشغيل النشاط الجاري، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشارت التموين، إلى أنه بلغت قيمة الإنتاج للشركة للعام المالي المنتهي مليارا و١٣٩ مليون جنيه مقابل ٥١٧ مليونا عن العام السابق بنسبة ٢٢٠٪‏ مقابل ٥١٤ مليونا.

في حين بلغت المبيعات الكلية لمنتجات الشركة مليارا و١٣٣ مليون جنيه مقابل ٥٢٢ مليونا عن العام السابق، فيما بلغت قيمة الصادرات للعام الحالى ٣ ملايين و٤١٠ آلاف جنيه مقابل ٤٤٠ ألفا عن الفترة السابقة.

وبلغت قيمة المخزون لمنتجات الشركة ١٤٧ مليون جنيه مقابل ٨٧ مليونا في السنة المقارنة بنسبة زيادة ٢٠٠٪‏ و ترجع سبب زيادة المخزون عن العام السابق إلى فرق سعر زيت الطعام الصب و المعبأ و الذي تم تعبئته و تسليمه بعد تاريخ الميزانية.

وقد استحوذت الأجور على ٧٦ مليون جنيه و ٣١٥ ألفا مقابل ٦٦ مليونا و٦٣٦ ألفا عن العام السابق بنسبة زيادة ١١٥٪‏، وبلغ صافي قيمة الأصول الثابتة (بدون الأراضي) ٤٤.٩ مليون جنيه وقدرت مساحة الأراضي المقامة عليها المصانع بنحو ٢٤٥.٣ الف.