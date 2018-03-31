مصر للحياة تقرر صرف تعويضات أمان لمستحقيها خلال 48 ساعة

الشاذلى جمعة:قررت شركة "مصر لتأمينات الحياة" صرف التعويضات المستحقة لذوى حاملى شهادة "أمان" الادخارية خلال 48 ساعة من استيفاء المستندات.كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أن هذا القرار يأتى تيسيرا على المستحقين للتعويضات والوقوف بجانبهم وقت حدوث الخطر المؤمن عليه وتأكيدا على وفاء الشركة بالتزاماتها وتش

الشاذلى جمعة:

قررت شركة “مصر لتأمينات الحياة” صرف التعويضات المستحقة لذوى حاملى شهادة “أمان” الادخارية خلال 48 ساعة من استيفاء المستندات.

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أن هذا القرار يأتى تيسيرا على المستحقين للتعويضات والوقوف بجانبهم وقت حدوث الخطر المؤمن عليه وتأكيدا على وفاء الشركة بالتزاماتها وتشجيعا للمصريين على شراء الشهادة.

وأوضح عبد العزيز أنه يتم صرف مبلغ التعويض فى حالة وفاة حامل الوثيقة سواء كانت وفاة طبيعية أو بحادث وتنحصر المستندات فى حالة الوفاة الطبيعية فى إحضار شهادة الوفاة وشهادة “أمان”، لافتا إلى أنه يتم صرف الشيك إما للورثة الشرعيين أو لمن يحدده حامل الوثيقة عند تحريره الوثيقة فإما يكتب اسما بعينه أو يكتب الورثة الشرعيين.

وأضاف أنه فى حالة الوفاة بحادث تكون المستندات هى أصل شهادة “أمان” وشهادة وفاة حامل الوثيقة وتقرير النيابة عن الوفاة عن نتيجة حادث.

ووثيقة ” أمان المصريين” هى منتج مشترك بين شركة “مصر لتأمينات الحياة” و بنوك “الأهلى” و “مصر” و “القاهرة” و “الزراعى” وهى لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار بعد إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن.

وأكد أن شركته صرفت تعويضا لزوجة أحد حاملى شهادة “أمان” فئة 2500 جنيه والذى وفاته المنية بعد شرائه للوثيقة بثلاثة ايام لافتا إلى أنه تم صرف التعويض المستحق وقدره 50 ألف جنيه بجانب قيمة الشهادة وقدرها 2500 جنيه.

وتوفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت و تبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج والتى يمكن لأى مواطن شرائها بقيمة 500 جنيه و1000 جنيه و 1500 جنيه و2000 جنيه و2500 جنيه و تتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه و30 ألف جنيه و40 ألف جنيه و50 ألف جنيه وفقا لقيمة الوثيقة وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه و150 ألف جنيه و200 ألف جنيه و250 ألف جنيه.

وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيها شهريا أى 144 جنيها خلال ثلاث سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيه شهريا أى 720 جنيها خلال 36 شهرا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه