مصر للحياة تستهدف 4.6 مليار جنيه أقساطًا العام المقبل

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:تستهدف شركة "مصر لتأمينات الحياة" لتحقيق 4.6 مليار جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل 2018/2019 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 36.7% حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردى 38.9%، و32.5% لأقساط التأمين ال



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:

تستهدف شركة “مصر لتأمينات الحياة” لتحقيق 4.6 مليار جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل 2018/2019 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 36.7% حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردى 38.9%، و32.5% لأقساط التأمين الجماعى، و34.7% لأقساط التأمين الطبى وذلك بالمقارنة بفعلى عام 2016/2017.

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركته تخطط لتحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2018/2019 قدره 7.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه محققة عام 2016/2017 وبمعدل نمو 24.3%.

وأضاف عبد العزيز أن الشركة تتسعى لتحقيق صافى أرباح عام 2018/2019 بمبلغ 855.2 مليون جنيه وبحصة للمساهمين 422 مليون جنيه مقابل 816.2 مليون جنيه محققة في 2016/2017 بمعدل نمو 4.8% وبحصة للمساهمين مبلغ 281.2 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 50.1%.