«مصر للتميز الحكومي» تطلق خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالجائزة

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات كافة وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة، وذلك تزامنًا مع إطلاق الحفل الختامي لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في 19 أكتوبر الجاري.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 في دورتها الثانية خلال حفل توزيع الجوائز والذي من المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، موضحة أن عدد الفئات المرشحة للجائزة بلغ 19 فئة.

وأضافت السعيد أن طلبات الترشح للجائزة بلغ أكثر من 3000 طلب، مؤكدة أن المرحلة الحالية شهدت تحولًا إلكترونيًا بالكامل لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم بما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلًا من 39% في الدورة الأولى.

وأوضحت هالة السعيد أن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، مضيفة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

ومن جانبه، قال خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن إطلاق الخط الساخن للجائزة جاء في إطار حرص فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي على توطيد سبل التواصل المباشر بين الجائزة والأطراف المعنية، وذلك في ضوء تحقيق أعلي معدلات رضا للمتعاملين ولتعميق ونشر ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع اهداف الجائزة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف مصطفى أننا نسعى لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بمستويات الآداء سعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التميز الحكومي.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الجائزة تضم ست جوائز هي جائزة المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والخدمات الحكومية، والابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة القيادات المتميزة، والتميز الفردي.