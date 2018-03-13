مصر للتكافل تفوز بالتأمين على نقابة المرشدين السياحيين

الشاذلى جمعة: فازت شركة "مصر للتأمين التكافلى" بوثيقة التأمين على أعضاء النقابة العامة للمرشدين السياحيين وأسرهم. كشف حسن نخلة نقيب المرشدين، أن الجمعية العمومية للنقابة يوم السبت المقبل سوف يتم عرض الوثيقة عليها لاعتمادها، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة…



الشاذلى جمعة:

فازت شركة “مصر للتأمين التكافلى” بوثيقة التأمين على أعضاء النقابة العامة للمرشدين السياحيين وأسرهم.

كشف حسن نخلة نقيب المرشدين، أن الجمعية العمومية للنقابة يوم السبت المقبل سوف يتم عرض الوثيقة عليها لاعتمادها، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة يبلغ 6325 عضوا فيما يغطى التأمين الحوادث الشخصية مثل الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين.

وأضاف نخلة أن مبلغ التأمين فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم حوالى 100 ألف جنيه فيما يحصل العضو على جزء من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم وفقا للتقرير الطبى ونسبة العجز.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار خدمة أعضاء النقابة وتوفير التغطية التأمينية أثناء ساعات العمل وبعدها مشيرا إلى أن النقابة سوف تتحمل قسط التأمين نيابة عن الأعضاء خلال أول عامين تخفيفا عن كاهل الأعضاء وأسرهم وتوفيرا لمظلة تأمينية تحميهم فى حالة وقوع الأخطار المغطاة فى الوثيقة.

من جهته أوضح حمدى عبد المولى وسيط العملية أن هناك إقبالا من قبل النقابات للتأمين على أعضائها بعد توجيهات من رئاسة الجمهورية لتوفير الحماية التأمين للعمالة الموسمية والمؤقتة مشيرا إلى أن التغطية تشمل 6325 مرشدا سياحيا وأسرهم.

وأشار إلى أن الوثيقة تشمل العلاج الطبى بمبلغ 2000 جنيه و1500 مصاريف نقل الجثمان فى حالة الوفاة بجانب 1500 جنيه للأجهزة التعويضية.