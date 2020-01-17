تأميـــن

مصر للتكافل تدرس تسويق وثائق تأمين المسكن والسفر عبر المصرف المتحد

تراهن مصر للتكافل خلال الفترة المقبلة على المشروعات السغيرة والمتوسطة، وتستهدف من تسويق وثيقة الحوادث الشخصية عبر المصرف المتحد هو توفير حماية تأمينية للمصريين ضد مخاطر الحوادث الشخصية مثل الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين
الشاذلي جمعة 2:05 م, الجمعة, 17 يناير 20 2:05 م, الجمعة, 17 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس شركة مصر للتأمين التكافلى تطوير عدة منتجات أخرى لتسويقها عبر فروع المصرف المتحد بجانب وثيقة الحوادث الشخصية التى سيبدأ تسويقها فعليا عبر فروع المصرف الأسبوع الجارى، وذلك بعد توقيع عقد التحالف بين الشركة والمصرف الأأربعاء الماضى وبعد حصولهما على موافقات كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى.

وتغطى وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية التأمين ضد حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين الناتجين عن حادث وفقا لشروط واشتراطات وثيقة الحوادث الشخصية، ويقدر أن مبلغ التأمين فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم يقدر بحوالى 100 ألف جنيه ويتم صرفه للمستفيدين الوارد بياناتهم أو المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين بالوثيقة.

تتضمن وثائق تأمين السفر والمسكن والسيارات

قال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارو والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى أن شركته تدرس أيضا نسويق وثائق تأمينات السفر وكذلك تأمين المسكن بجانب وثيقة السيارات التكميلى من خلال فروع المصرف المتحد ،خلال الفترة المقبلة.

مصر للتكافل تراهن على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف مرسى أن شركته تراهن خلال الفترة المقبلة على المشروعات السغيرة والمتوسطة، وتستهدف من تسويق وثيقة الحوادث الشخصية عبر المصرف المتحد هو توفير حماية تأمينية للمصريين ضد مخاطر الحوادث الشخصية مثل الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، كما تغطى الوثيةق مشروعات نقل الجثمان والجنازة والعلاج الطبى للإصابة والأجهزة التعويضية.

تغطيات وثيقة تأمين المسكن

وتغطى وثيقة التأمين على المسكن مخاطر فقد أو تلف محتويات مسكن الأسرة نتيجة لتحقق أي من أخطار الحريق، أو الانفجار وأخطار المياه والأخطار الطبيعية والفعل الضار المتعمد من غير أفراد أسرة المؤمن له، أو من في خدمته ، بالإضافة إلى تعويض الإيجار في حاله عدم صلاحية المسكن للسكن لدى تحقق أى من الأخطار عالية، وكذلك الحوادث الشخصية للمؤمن له وزوجته، والمسؤولية المدنية قبل المالك أو الغير نتيجة تحقق أي من الأخطار السابقة.

تغطيات وثيقة تأمينات السفر

أما وثيقة تأمينات السفر فتغطى عدة حالات ، منها تأخير وصول الأمتعة أو فقدانها، وتأخير رحلات الطيران أو عدم اللحاق بها، وفقدان الأموال وسرقة الكمبيوتر الشخصى المؤمن له، أو تعرضه للاحتيال ببطاقة الائتمان، إضافة إلى تغطية الرعاية الطبية المنزلية أثناء السفر بالخارج.

وتعمل شركة مصر للتأمين التكافلى فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر 120 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون، ويضم هيكل مساهميها كلًا من مصر القابضة للتأمين بحصة 40%؛ ومصر لتأمينات الحياة 20%، ومصر لإدارة الأصول العقارية 20%؛ وصندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحصة 10% لكل منهما.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

6 مؤسسات تطلق شركة مصر للتأمين التكافلي حياة

سيد بدر 12:07 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

«مصر للتكافل» و«المصرف المتحد» يوقعان تحالف التأمين البنكى خلال أيام

الشاذلي جمعة 9:47 ص, الأربعاء, 27 نوفمبر 19

«مصر للتأمين التكافلى» تتعاقد مع «أوراكل» للبرمجيات لميكنة العمليات المالية

الشاذلي جمعة 2:35 م, الأحد, 24 نوفمبر 19

مصر للتأمين التكافلى تدرس تأسيس إدارة مستقلة لفرع البترول الفترة المقبلة

الشاذلي جمعة 12:33 ص, الثلاثاء, 19 نوفمبر 19

مصر للتأمين التكافلي تدرس وثيقة شاملة لتغطية الحوادث والأمراض المزمنة

الشاذلي جمعة 12:21 م, الأثنين, 11 نوفمبر 19

تعرف على المؤشرات المالية لـ«مصر للتأمين التكافلي» فى أول ميزانية لها (جراف)

الشاذلي جمعة 2:59 م, السبت, 9 نوفمبر 19