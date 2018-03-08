مصر للتكافل تتبرع بجنيه من قسط وثيقة عمال البناء لصالح تحيا مصر

الشاذلى جمعةكشف حمدى عبد المولى، الوسيط التأمينى، أنه تم الاتفاق على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ جنيه واحد من قسط كل وثيقة تأمين بالعقد المبرم بين شركة "مصر للتأمين التكافلى" ونقابة العاملين بالبناء والأخشاب، والتى تغطى فى مرحلتها الأولى التأمين على 250 ألف عامل من بين 450 ألف عامل

الشاذلى جمعة





كشف حمدى عبد المولى، الوسيط التأمينى، أنه تم الاتفاق على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ جنيه واحد من قسط كل وثيقة تأمين بالعقد المبرم بين شركة “مصر للتأمين التكافلى” ونقابة العاملين بالبناء والأخشاب، والتى تغطى فى مرحلتها الأولى التأمين على 250 ألف عامل من بين 450 ألف عامل إجمالى عدد أعضاء النقابة.

وأضاف عبد المولى أن قسط التأمين يبلغ 20 جنيهًا سنويًّا لكل عامل يتم استقطاع جنيه منها لصالح صندوق تحيا مصر؛ للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتخفيف عن كاهل الدولة فى تحمل تكلفتها.

وتغطى وثيقة التأمين الحوادث الشخصية للعامل خلال يوم العمل داخل وخارج الشركة ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، حيث يتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه فى حال وفاة العامل أو إصابته بالعجز الكلى المستديم ويتم صرف جزء من هذا المبلغ فى حال إصابته بالعجز الجزئى المستديم وفقًا للتقرير الطبى.

وأضاف الوسيط التأميني أن مشروع التأمين على عمال مصر خرج إلى النور، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وأصحاب الدخل المتغير، وطرح مشروع التأمينات على جميع العاملين والعمالة المؤقتة من خلال شركة مصر تكافل ضد مخاطر الحوادث الشخصية، بالإضافة للعلاج الناتج عن حادث.