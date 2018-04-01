مصر للتكافل تؤمن على مصنع للمفروشات بمبلغ 282 مليون جنيه

الشاذلى جمعة:فازت شركة "مصر للتأمين التكافلى" بوثيقة التأمين على مصنع مفروشات بمبلغ تأمين 282.6 مليون جنيه فى بمدينة العاشر من رمضان.قال محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة "الدولية لوساطة التأمين" أن الوثيقة تغطى الأضرار والخسائر المادية التى تلحق بالممتلكات نتيجة وقوع خطر الحريق والصواعق

الشاذلى جمعة:

فازت شركة “مصر للتأمين التكافلى” بوثيقة التأمين على مصنع مفروشات بمبلغ تأمين 282.6 مليون جنيه فى بمدينة العاشر من رمضان.

قال محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة “الدولية لوساطة التأمين” أن الوثيقة تغطى الأضرار والخسائر المادية التى تلحق بالممتلكات نتيجة وقوع خطر الحريق والصواعق والإشتعال الذاتى والحريق الناتج عن إنفجار و كذلك خطر إنفجار الآلات والمعدات والغلايات والمحركات البخارية والآلات والتركيبات الأخرى المشابهة والمركبة بالمصانع.

وأضاف حسن أن التغطيات تشمل خطر إنفجار وإندفاع المياه المفاجئ من مواسير المياه العذبة بداخل المصنع وفيضان خزانات المياه العلوية والسفلية وتسرب ورشح المياه من رشاشات الإطفاء الاوتوماتيكية دون حدوث حادث حريق بها وتتبعه كسر مواسيرها وكذلك خطر سقوط واصطدام الطائرات و / أو أجزاء منها بجانب خطر إصطدام المركبات وأيضا الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والهزات الأرضية والعواصف والسيول والفيضانات.

وأشار إلى أن الوثيقة تشمل تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية وكذلك خطر فقد الايراد بجانب تغطية مخاطر الحوادث الشخصية لعدد 1326 عامل بمبلغ 100 ألف جنيه لكل عامل لتغطية مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلي نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة 40% و شركة “مصر. لتأمينات الحياة” بنسبة 20% و شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة 20% و الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% و صندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة 10% وهى متخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.