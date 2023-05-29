«مصر للتعليم»: ندرس التوسع في المحافظات بالتعاون مع «الصندوق السيادي» لإنشاء مدارس جديدة

قال أحمد وهبي الرئيس التنفيذي بمنصة “مصر للتعليم”، إنه يتم التفاوض حاليا مع صندوق مصر السيادي للتوسع في المحافظات لإنشاء مدارس جديدة بنفس نموذج “المدرسة الكونية”.

وأضاف وهبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاجية بالقمة السنوية للاستثمار في التعليم، أن منصة مصر للتعليم لديها 4500 موظف، وتمتلك حاليًا حوالي 10 مدارس للتعليم الأساسي تخدم أكثر من 15 ألف طالب و10حضانات تخدم أكثر من ألف طفل، هذا إلي جانب حصة حاكمة في شركة سلاح التلميذ.

وأوضح أن منصة مصر للتعليم تقدم خدماتها التعليمية للعديد من الشرائح المختلفة.