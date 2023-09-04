«مصر للتعليم» تضخ مليار جنيه حتى العام الدراسى 2024 - 2025

تُخطط منصة «مصر للتعليم» لضخ استثمارات بحوالى مليار جنيه خلال العامين الدراسيين المقبلين، أى حتى عام 2025 بغرض افتتاح مجموعة من المدارس الجديدة وأفرع للحضانات التابعة.

وكشف أحمد وهبى الرئيس التنفيذى لمنصة «مصر للتعليم» أنها تعتزم مواصلة توسعاتها بافتتاح مزيد من أفرع الحضانات والمدارس الجديدة خلال العامين الدراسيين 2023 – 2024 و 2024 – 2025.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الموجهة لتلك الخطط تصل إلى مليار جنيه تم تمويلها فعليًا من رأسمال الصندوق الأول التابع للمنصة.

وقال «وهبى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه من المخطط تشغيل مدرستى القرية الكونية خلال العام الدراسى المقبل ( 2023 – 2024) بكثافة حوالى 4500 طالب، إلى جانب افتتاح فرع جديد فى الشيخ زايد ضمن سلسلة حضانات «تريليوم».

تجدر الإشارة إلى أن منصة «مصر للتعليم» بدأت مع الصندوق السيادى المصري، إنشاء مدرستين بالقرية الكونية منذ عام 2021.

وعلى صعيد العام الدراسى (2024 – 2025) أوضح «وهبى» أنه من المفترض افتتاح 4 مدارس متنوعة من بينها “سوما باي” فى البحر الأحمر، وأخرى فى الإسكندرية، وثالثة فى إحدى المحافظات على غرار القرية الكونية.

وتابع إن خطة العام الدراسى بعد المقبل تتضمن افتتاح فرعين ضمن سلسلة حضانات «تريليوم» فى الشيخ زايد و الإسكندرية.

وأكد أن المنصة بدأت عملها فى السوق المحلية عام 2019 عبر إطلاق صندوقها الأول تحت اسم “صندوق التعليم المصرى لتمويل الشراكات الجديدة .

ولفت إلى أن حجم استثمارات المنصة منذ بداية الإطلاق وحتى الوقت الحالى سجلت نحو 5 مليارات جنيه، تم توجيهها لمجموعة من المدارس والحضانات، مشيرا إلى أنها تضم حاليًا 15 مدرسة متضمنة الافتتاحات الجديدة المخطط لها خلال العامين الدراسيين المقبل و التالى له (2024 – 2025) إلى جانب 10 فروع حضانات وشركة «سلاح التلميذ». يُذكر أن “إى إف جى القابضة” أطلقت خلال 2019 أكبر منصة استثمارية فى مجال التعليم بالشراكة مع “جيمس للتعليم” الإماراتية باستثمارات كانت متوقعة من جانبهم حينها بلغت 300 مليون دولار مناصفة بين الشركتين وتم تخصيصها جميعا للسوق المصرية.