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مصر للتأمين وشركة شقيقة تبيعان أسهما فى رواد السياحة بقيمة 48.5 مليون جنيه

راود السياحة تفصح عن انخفاض حصة شركتى مصر للتأمين وتأمينات الحياة
رجب عزالدين 7:57 م, الخميس, 19 أغسطس 21 7:57 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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نفذت شركة مصر القابضة للتأمين، وإحدى شركاتها التابعة عملية بيع حصتين من الأسهم المملوكة فى شركة رواد السياحة، بقيمة إجمالية قدرها 48.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن شركة مصر للتأمين نفذت عملية بيع لنحو 295.8 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 56.44 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة مصر للتأمين بعد تلك العملية من 3.87 % إلى 2.17% من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة، الخميس قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 563.3 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 31.7 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 56.29 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 5.4% إلى 2.17 % من إجمالى الأسهم.

رواد السياحة : مصر لتأمينات الحياة باعت حصة سابقة بقيمة 4.5 مليون جنيه

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صندوق كاتاليست للاستثمار

ونفذت شركة مصر لتأمينات الحياة عملية بيع سابقة فى 25 يوليو الماضى لنحو 82.3 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 55.22 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية،وانخفضت حصة الشركة آنذاك من 9.08 % 8.6 % من إجمالى الأسهم.

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وأفصحت رواد السياحة فى 12 يوليو الماضى عن قيام الشركتين (مصر القابضة للتأمين)، مصر لتأمينات الحياة،ببيع حصتين من الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه تقريبًا.

ونفذت شركة مصر للتأمين  ساعتها عملية بيع لنحو 52.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون جنيه تقريبًا بمتوسط سعر 43.63 جنيه للسهم، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 12.2 % 11.9 من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازى للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 27.8 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 43.6 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 15% إلى 14.8% من إجمالى الأسهم.

مصر للتأمين باعت حصتين سابقتين بـ9.6 مليون جنيه

مصر للتأمين
مصر للتأمين

وأفصحت رواد السياحة، فى 30 يونيو الماضى، عن قيام الشركتين ببيع حصتين من الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن مصر للتأمين نفذت عملية بيع لنحو 120 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 40.12 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 17.44% إلى 14.97% من إجمالى الأسهم.

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كما أظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 120 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 40.08 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 20% إلى 17.52 % من إجمالى الأسهم.

مساهم إماراتي رفع حصته إلى 5.2% نهاية يونيو

كما أظهر إفصاح ثالث قيام المساهم الإماراتى محمد فرج محمد مسعود المحيربى بشراء 200 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.1مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.1% إلى 5.2%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 35.65 جنيه، ونفّذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة بتاريخ 17 يونيو الجارى، بينما نفّذت صفقات مصر للتأمين وتابعتها بتاريخ 29 يونيو.

وأفصحت الرواد فى (29 يونيو)، عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود، بشراء 418 ألف سهم، بقيمة 15.7 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 3.93% إلى 6.3% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت الرواد، فى 21 يونيو الماضى، عن قيام المساهم عبد اللطيف محجوب، بشراء 100 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبًا، لترتفع حصته من 4.5% إلى 5.1% من إجمالى الأسهم

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تأسست رواد السياحة عام 1988، وتعمل فى مجال الحج والعمرة، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

كما تعمل الشركة فى مجال التسويق الفندقي لفنادق السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسوّق الشركة أيضًا لفنادق مصر فى جميع المحافظات المصرية على مستوى جميع التصنيفات الفندقية من الفورسيزونز وفيرمونت إلى جميع ما دونه وحجز الأتوبيسات.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات هي مصر لتأمينات الحياة، وبنك مصر، ومصر للتأمين. كما يمتلك عدد من المستثمرين الأفراد حصصًا مختلفة، منهم عادل زكى وإبراهيم الصعيدى، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وتحوَّل أداء شركة الرواد للخَسارة بقيمة 14.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 45.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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