«مصر للتأمين» و«إنشور تك» توقعان اتفاقية للتعاون التكنولوجي

وقعت شركة مصر للتأمين وإيجي إنشور تك بروتوكولًا ينص على التعاون التكنولوجي بين الكيانين.

وتم توقيع الاتفاقية خلال جلسة عقدت على هامش معرض CARIO ICT الدولي في دورته 26، المهتم خصيصًا بدفع المؤسسات إلى التعاون التكنولوجي والحرص على استخدام السبل الإلكترونية في تعاملاتها.

ووقع البروتوكول ، عمر جودة؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وأحمد عيسى؛ العضو المنتدب لشركة إيجي إنشور تك، ممثلًا عن شركته، في خطوات على طريق التعاون التكنولوجي في قطاع التأمين.

كما حضر التوقيع الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية المصري، وكوكبة من رجال التأمين والخبراء ورجال الأعمال، حرصًا منهم على إذكاء طرق التعاون التكنولوجي بين كافة المؤسسات.

وأشاد أسامة كمال؛ رئيس شركة تريد فريز إنترناشونال المنظمة لمؤتمر CARIO ICT 2022 بتلك الخطوة واعتبرها بدءًا لعصر جديد قائم على التكنولوجيا الكاملة.