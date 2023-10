«مصر للتأمين» تنظم مؤتمرا عن التنمية المستدامة وتمكين المرأة

تنظم شركة مصر للتأمين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العمل ووزارة التضامن ووزارة البيئة وجمعية سيدات أعمال إسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصري للاستدامة ومنظمة العمل الدولية مؤتمر أولى محادثات الاستدامة تحت عنوان”قوتها مستقبلنا : المرأة تقود التنمية المستدامة”.

هدف تنظيم مؤتمر التنمية المستدامة

أكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي في اطار استراتيجية الشركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوافق مع رؤية مصر 2030 وأن هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم الأهداف التى تتبناها شركته ايمانا منها بأهمية دور المرأة وانه لا يمكن للمجتمع التقدم والتطور بدون تمكين ودعم المراة .

وأضاف جودة أن شركة مصر للتأمين تسعى لاتخاذ الإجراءات التى تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 والتى تعمل على أربعة محاور متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، والعمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها .

ويهدف المؤتمر إلى دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع والوقوف على التحديات والفرص التى تواجه رائدات الأعمال في المجال الاقتصادي، وتعمل شركة مصر للتأمين على تنمية قدرات المرأة وتوسيع خيارات العمل امامها وزيادة مشاركتها في مجال ريادة الأعمال.

مصر للتأمين توفر منتجات مناسبة للمرأة

ويأتي ذلك عبر توفير وتصميم منتجات وخدمات تأمينية مناسبة للمرأة ضد الأخطار التى تواجهها وبتكلفة مناسبة لامكانياتها حتى تتمكن من البدء في مشروعاتها واستكمال خططها نحو التنمية وتعزيز قدرتها على مواجهة ايه تحديات ومخاطر قد تتعرض لها وهو ما يكفل لها فرص عمل مناسبة ودخل خاص بها يمكنها من تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأوضح جودة أن شركة مصر للتأمين تولي اهتماما كبيرا بالمرأة وتقدم لها الدعم بأشكال عديدة سواء داخل الشركة أو خارجها بدءا من توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها ، تدريب ودعم المرأة سواء العاملات بالشركة أو من خلال تدريب طالبات الجامعات المختلفة فتحرص الشركة على أن تحظى الطالبات بنسبة كبيرة من المتدربين من طلبه وطالبات الجامعات.

ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى اصقال خبراتهن بسوق العمل وان نسبة الإناث بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا تمثل 50% من اجمالي طلبه المدرسة وهذا تأكيدا على رؤية الشركة لأهمية ودور المرأة وضرورة توفير كافة الامكانيات والفرص المتساوية العادلة لها.

وتحرص الشركة على صحة العاملات بالشركة وتعمل على نشر الوعي الصحى لديهن و ذلك من خلال تنظيم ندوات للتوعية بمرض سرطان الثدي وكذلك السعى الدائم لتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة تساعدها على تحقيق أهدافها وإطلاق طاقتها ومساعدتها على الابتكار والتميز.

وأضاف أن المؤتمر يحظى بحضور ما يقرب من ثلاثمائة مشارك من المهتمين والخبراء في مجال التنمية المستدامة في مصر ومختلف الدول العربية الأوروبية وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبار المتخصصين.

وجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 الحاصلة على تصنيف B++ من مؤسسة التصنيف العالمية AM Best لعدة سنوات تأكيدا على قوتها ومركزها المالي وتصنيف AA+ من شركة Fitch العالمية واخيرا منحت مؤسسةAM best العالمية مصر للتأمين تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023.