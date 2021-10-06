مصر للتأمين تمنح خصمًا 10% علي وثائقها لأفراد الجيش والشرطة واسر الشهداء من الدرجة الأولي

قررت شركة مصر للتأمين – إحدي شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر- منح أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء من الدرجة الأولي، خصمًا خاصًا علي وثائقها التي توفرها بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر الجاري كاملًا.

وتضم قائمة وثائق التأمين، التي تمنح فيها شركة مصر للتأمين، خصمًا خلال شهر أكتوبر، كلًا من “وثيقة تأمين السيارات” و” وثيقة حماية الاسرة وسمكنها” ، بالإضافة الي “وثيقة الحوادث المتنوعة”.

الخصم الذي منحته مصر للتأمين، ، يأتي في إطار دورها الوطني تجاه أفراد القوات المسلحة والشرطة وأسر شهدائهم، وإحتفاءًا بالذكري الـ 48 ، ليوم العزة والكرامة ، يوم العبور العظيم، ذكري إنتصارات السادس من أكتوبر لعام 1973. عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين

قالت مصر للتأمين، أن هذه المبادرة، تأتي إنطلاقًا من رؤيتها الوطنية، بإعتبارها أول شركة تأمين وطنية أنشأها رائد الإقتصاد الوطني ، طلعت حرب عام 1934، لتكون بذلك أول شركة تأمين، برأسمال مصري، وإدارة مصرية خالصة، شركة تحمل اسم الوطن وآماتله، وطموحاته، وتقديرًا وإعتزازًا منها بعظين التضحيات والبطولات ، التي يبذلها أبطال الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، لحماية أمن مصر وإستقرارها، وتكريمًا لهم في يوم عيد النصر العظيم.

وأنشئت شركة مصر للتأمين فى 14 يناير 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب كأول شركة تأمين برأس مال مصرى وإدارة مصرية كى توفر الحماية التأمينية للمشروعات المصرية دعما للاستقلال الوطنى – فى ذلك الحين – فكانت هى النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطنية.

وتطلعت الشركة الى امتداد نشاطها على مستوى الدول العربية ومارست النشاط التأمينى فى العديد من الدول المجاوره خاصة فى السودان وليبيا وسوريا بل وتوسعت فى عام 1957 تجاه إنشاء توكيلات لها فى بعض دول الخليج فساهمت فى ادخال تلك الصناعة الرائدة فى العديد من الدول العربية الشقيقه ألا أن تلك المكاتب والتوكيلات تم تحويلها للشركات الوطنية فى تلك الدول بعد سيادة الاتجاه نحو التأميم فى العديد من الدول العربية ورغم ذلك بقى لمصر للتأمين وكفاءاتها المنتشرة فى الأسواق العربية للتأمين حتى الان الفضل فى ادخال تلك الصناعة فى العديد من الدول العربية.

باسل الحيني- رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين

ساهمت مصر للتأمين من خلال دورها فى توفير الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة المملوكه للدولة فى دعم خطط التنمية وتطويرها لصالح المواطن المصرى بعد تأميم الانشطة الاقتصادية فى عام 1961 و اتجاه الدوله لدمج عدد من شركات التأمين التى تعمل فى السوق تحت اسم مصر للتامين بداية من عام 1965 فاندمجت شركة الجمهورية للتأمين والادخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين تقديرا لدورها الرائد ودعما للنشاط التامينى الوطنى ودوره الجليل فى خدمة الاقتصاد المصرى.

وساهمت الشركة من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة فى تدعيم المشروعات الاقتصادية الهامة وانشاء عدد من الشركات والمشروعات الاقتصادية بالشكل الذى ساهم فى تطوير نتائج الشركة من ناحية ودعم الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى.