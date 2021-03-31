«مصر للتأمين» تمنح خصمًا خاصًّا على وثائق العاملين وقاطني مدن القناة وسيناء

قررت شركة مصر للتأمين منح عملائها، سواء العاملون أو قاطنو مدن القناة (السويس- الإسماعيلية- بورسعيد) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، خصمًا خاصًّا بنسبة 10%، بالإضافة إلى وثيقة تأمين حوادث شخصية بمبلغ 100.000 (مائة ألف جنيه) في حال التجديد أو الإصدار الجديد خلال شهر أبريل 2021 وسداد قسط وثيقة التأمين قبل نهاية شهر أبريل؛ احتفاءً من شركة مصر للتأمين بعيد تحرير سيناء الغالية وانتصار الإرادة المصرية بعبور أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، واستئناف حركة الملاحة بالقناة؛ الممر الملاحي الدولى والأهم على مستوى العالم، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة (إيفرجيفن).

الوثائق التى تتضمن الخصم

ويتضمن الخصم الذى قدمته الشركة وثائق التأمين التالية وثيقة تأمين السيارات التكميلي، ووثيقة التأمين المتوسط ومتناهي الصغر (حتى مبلغ تأمين 5 ملايين جنيه).

من جهته أكد باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أهمية الدور الوطني لشركة مصر للتأمين؛ إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، التى تعد أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

ونوه بأن هذا الدور إنما هو نتاج مسئولية الشركة تجاه الوطن الذي تحمل اسمه منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب، حيث تعددت مساهمات الشركة في خدمة الاقتصاد الوطنى والمساهمة في تقدمه وازدهاره، سواء كان ذلك بحماية الأصول والمشروعات المختلفة، أو بالمساهمة في تأسيس المشروعات الكبرى.

دور مصر للتأمين

تأتي المبادرة التى تطلقها شركة مصر للتأمين تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما فعله رجالنا البواسل حين حرروا الأرض واستعادوا هيبة مصر وكرامتها، وما يبذلونه الآن من جهد وعطاء ومواجهة للتحديات جعلت العالم يشهد ويقرّ لمصر وقيادتها بالقوة والقدرة على إدارة ومواجهة الأزمات، وأن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التى تتبناها الشركة، خاصة بعد نجاح مبادرة يوم المرأة العالمي التى أطلقتها الشركة خلال الشهر المنصرم.

من جانبه أوضح عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن هذه المبادرة لمسة وفاء وتقدير لرجالنا وأهالينا بمحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء، وتعبير عن تهنئتنا لهم في شهر انتصاراتنا بعودة أرض سيناء الغالية للوطن والذي يأتي تزامنًا مع إثبات المصريين للعالم أجمع أننا قادرون على مواجهة أصعب الظروف وأشد التحديات بما نملكه من عزيمة وإرادة وانتماء لهذا الوطن، وهو ما تقوم به شركة مصر للتأمين على مدار عقود من توفير الحماية التأمينية لاقتصادنا الوطنى، فقد كانت مصر للتأمين علامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري.

وتابع: ومنذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطنى طلعت حرب والشركة تضم في جنباتها خبرة طويلة في صناعة التأمين المصرية فهي أكبر شركة تأمين مصرية، سواء بحجم عملياتها أو من حيث رأس المال المدفوع الذي يزيد على 5 مليارات جنيه.

وقد حصلت الشركة على تصنيف “AAegy” مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش العالمية، وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لشركات التأمين والمؤسسات المالية في مصر، وذلك نظرًا لمكانة شركة مصر للتأمين فى سوق التأمين المصري ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز، وإستراتيجية الاستثمار الرشيدة بها وأننا نطلع للمزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل القريب لشركتنا ولوطننا الغالي مصر.