نظمت شركة مصر للتأمين كعادتها كل عام الاحتفالية السنوية لتكريم أعضاء الجهاز الإنتاجي بالشركة والوسطاء وشركات الوساطة المتميزين عن العام المالي 2020/2021، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وبحضور باسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وعمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ذلك إيمانا من شركة مصر للتأمين بأن الجهاز الإنتاجي بالشركة وشركاء النجاح من شركات الوساطة التأمينية هم أحد أهم الركائز الأساسية والمهمة لنجاح الشركة وتميزها.

التأمين من أقوى قطاعات وزارة قطاع الأعمال

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع التأمين يعد من أقوى القطاعات بوزارة قطاع الأعمال العام، والتى تعمل بكفاءة عالية وتحقق نتائج متميزة نظرا للمجهود المبذول من مجموعة مصر القابضة للتأمين وقيادتها ووجه الشكر للجميع على ما بذلوه من جهد.

وأشاد باسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين بمستوى الأداء بشركة مصر للتأمين وأن الشركة استطاعت تحقيق العديد من النجاحات، خاصة في تقليص خسائر التأمين الطبي عبر انتقاء الأخطار، وإننا نطمح لتحقيق المزيد من الأهداف وأن نحقق أكثر من المستهدفات، مؤكدا أهمية العنصر النسائي والشباب في تحقيق مسيرة تقدم الشركة.

مصر للتأمين تكرم الجهاز الإنتاجى والوسطاء

وأعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بما تحقق وأن النجاحات التى تحققت، والتى كانت نتاج عمل مجموعات متميزة بالشركة، مطالبا الجميع ببذل أقصى الجهد للوصول للمكانة التى تستحقها مصر للتأمين، مؤكدا أن الشركة بدأت في تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات في الإصدار وأن عملية التطوير ستسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة.

تكريم الجهاز الإنتاجى والوسطاء فى شركة مصر للتامين

وقام عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين بتكريم وزير قطاع الأعمال العام وباسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين تقديرا لدعمهم الدائم والمستمر للشركة.

وتلى ذلك تكريم أعضاء الجهاز الانتاجي وشركات الوساطة المتميزين بتقديم شهادات التقدير والدروع والجوائز تقديرا لما بذلوه من جهد حرصا منهم على علو شأن ومكانة شركة مصر للتأمين.