مصر للتأمين تكرم أعضاء الجهاز الإنتاجي وشركات الوساطة والإداريين المتميزين

نظمت شركة مصر للتأمين احتفالية تحت عنوان “يوم التفوق” وذلك لتكريم قطبي نجاحها الأعمدة الأساسية لتفوقها ، الجهاز الإنتاجي والإداري، أعضاء الجهاز الإنتاجي والوسطاء وشركات الوساطة المتميزين والإداريين المتميزين الذين اجتازوا العديد من البرامج التدريبية المتميزة وحازوا فيها على مراكز متقدمة.

الشركة تحرص على تنويع منتجاتها للأفراد والمؤسسات

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية و برعاية عاصم رجب رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين و محمد مهران عضو مجلس الادارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين و عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

بدأت الاحتفالية بتفقد الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنادي الشركة وقص شريط الافتتاح وقد اعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم باحتفالية يوم التفوق وخلال كلمتها بالإحتفال، أكدت على أن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة إلى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

و أشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة الى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية،

واوضحت الوزيرة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.

وتابعت السعيد: إن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية رئيس الجمهورية.

مصر للتأمين تهتم بالتدريب وإعداد الكوادر

أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق.

ولفتت إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الاجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، مشيرةً إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.

وأعرب عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بما تحقق وان النجاحات التى تحققت انما هي نتاج العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق فلقد عمل الجهاز الإنتاجي والإداري سويا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات حيث يتم الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة وكذلك تكريم المتفوقين اداريا وانتاجيا، حيث كان يقتصر الأمر في السابق على تكريم قنوات التوزيع الأعلى إنتاجية، وقد اخترنا أن يكون ذلك في نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر، بمناسبة افتتاحه بعد تطويره وإعادته للنشاط بعد أن ظل مغلقا منذ الإنتهاء منه في عام 2007

نحتفل اليوم بتحقيق العديد من النجاحات والانجازات على كافة الاصعدة ومنها

واعتبر أن حصول الشركة على أعلى تصنيف لشركة تأمين على مستوى التصنيف القطري من مؤسستي فيتش AA+ وكذلك تصنيف AAA من AM Best.

وتقدم الشركة جميع أنواع المنتجات التأمينية في كافة فروع التأمين وتتشرف بالتأمين على المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات.

وأوضح أن شركته تعد المدرسة التي تخرج منها الكثير من قيادات سوق التأمين المصري في الماضي والحاضر .

وكشف أنهاستتولى مع مطلع العام 2024 إدارة مجمعة إعادة التأمين التابعة للاتحاد الافرواسيوي للتأمين واعادة التأمين .

وأكد أن شركته وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر من أجل وصول خدماتها إلى كافة المواطنين في اطار المساهمة في امتداد الشمول المالي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ولفت أنها تساهم في تقديم خدمات متعددة في اطار التنمية المستدامة ومنها انشاء ورعاية مدرستين في اطار الخدمة المجتمعية، إحداهما لتعليم البنات في القاهرة والأخرى مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

واعتبر أنها تتبنى سياسة قوية لتمكين المرأة وتساهم في الأنشطة التي تعزز ذلك التمكين.

وأكد على تبنى الشركة سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وانتى

تهتم بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم وخير دليل هو افتتاح نادي 6 اكتوبر اليوم بعد تجديده وتطويره.

و تمتلك الشركة فرق رياضية تحصل على العديد من البطولات في المجالات الرياضية المختلفة و تم تجهيز نادي 6 اكتوبر على أفضل مستوى لتقديم الخدمات الرياضية والإجتماعية للعاملين وأسرهم .

ومن جانبه أكد عاصم رجب رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين على أن شركة مصر للتأمين هي حصن أمان للملايين وستظل كذلك دائما فمع التحديات المختلفة توجد المنح دائما واننا نحتاج الفترة القادمة الى ان نكون ملتزمين بتقديم الافضل دائما وهذا وعد نقطعه دائما على انفسنا بأننا نسعى للافضل وللتميز .

كما اثنى محمد مهران عضو مجلس الادارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين على الجهود المبذولة من قبل الجميع كل في موقعه وان هذا التميز لا يعد غريبا على شركة مصر للتأمين التى استطاعت أن تمد سوق التأمين المصري على مدار تسعين عاما بالخبرات التى تساعدنا على التطوير والتميز متمنيا للشركة المزيد من التطور و التفوق.

وقد بدأت الاحتفالية بتقديم دروع التكريم لشركاء النجاح الذين يقدمون للشركة دوما الدعم فتم تكريم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و عاصم رجب رئيس مجلس ادارة مصر القابضة للتأمين ومحمد مهران عضو مجلس الادارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.

وتلى ذلك تكريم أعضاء الجهاز الإنتاجي وشركات الوساطة المتميزين بتقديم درع الشركة تقديرا لما بذلوه من جهد حرصا منهم على علو شأن ومكانة شركة مصر للتأمين.

واختتم الحفل بتكريم 40 من العاملين الاداريين بمختلف الدرجات الوظيفية ممن اجتازوا دورات تدريبية متميزة في التأمين واعادة التأمين والمهارات الادارية والسلوكية وحصلوا على مراكز متقدمة بها ويعد ذلك خير دليل على ايمان الشركة بتطوير مهارات العاملين واتاحة الفرصة لهم للتعلم واصقال مهاراتهم ليصبحوا أكثر كفاءة وفعالية في أداء واجباتهم واستثمارا من الشركة في العنصر البشري .