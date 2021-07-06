«مصر للتأمين» تقدم خصومات خاصة للشباب على قسط وثيقة السيارات التكميلي

وأوضحت مصر للتأمين أن تلك المبادرة هى احتفاء منها بالشباب في يوم عيدهم والذي سيوافق 12 من أغسطس، وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من رؤية مصر 2030.

قررت شركة مصر للتأمين منح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عامًا وحتى 35 عامًا، خصمًا خاصًّا بنسبة 10% على وثيقة تأمين السيارات التكميلي في حال طلب التأمين أو التجديد، وذلك حتى 31 أغسطس 2021، وذلك يأتى إيمانًا من الشركة والتى تعدّ إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، ودعمًا من الشركة للشباب وسعيًا منها لتوفير الحماية والأمان لهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

احتفاء بعيد الشباب

وأوضحت مصر للتأمين أن تلك المبادرة هى احتفاء منها بالشباب في يوم عيدهم، والذي سيوافق 12 من أغسطس، وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة والتى تستهدف الشباب وتعمل على تمكينهم ودعم مشاركتهم في التنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية واتفاقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت الشركة أن ذلك يعد استكمالًا لسياستها التسويقية الجديدة والتى بدأت الشركة انتهاجها بهدف تدعيم علاماتها التجارية وتقديمها لشرائح جديدة من الجمهور بشكل جديد ومختلف، وتضمنت هذه الإستراتيجية العديد من المحاور.

وأطلقت الشركة صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك- يوتيوب- إنستجرام) بشكل جديد ومختلف، وبالتزامن مع ذلك قمنا بإطلاق حملتنا الدعائية بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون ومواقع وغيره، والتى نهدف منها لمخاطبة الشباب ونشر الوعي التأميني لديهم من خلال تأكيد أن التأمين هو السند والحماية لأحلامهم وطموحاتهم وإننا دائمًا معهم نقدم لهم خبراتنا ودعمنا وحمايتنا حتى يحققوا ما يصبو إليه من آمال وأحلام.

مبادرات مصر للتأمين

جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة لم تكن الأولى التى تقدمها الشركة لعملائها وإنما سبق لها تقديم العديد من المبادرات؛ منها مبادرة خصم يوم المرأة العالمي، وكذلك تقديم الخصم للعملاء قاطني مدن القناة احتفالًا بأعياد سيناء في أبريل الماضي.

والشركة تعد أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصرية برأسمال مدفوع يبلغ 5 مليار جنيه، واستثمارات تجاوزت 28 مليار جنيه، وأرباح بلغت 2.23 مليار جنيه خلال العام الماضي 2019/ 2020، بالإضافة إلى حصول الشركة على تصنيف “AAegy” مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش العالمية، وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لشركات التأمين والمؤسسات المالية في مصر، وذلك نظرًا لمكانة الشركة فى سوق التأمين المصرى ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز ولإستراتيجية الاستثمار الرشيدة بها.