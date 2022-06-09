مصر للتأمين تفوز بمناقصة ممتلكات ومحافظ تمويلات بنك ناصر للمشروعات الصغيرة

فازت شركة مصر للتأمين “إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين” والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية، بمناقصة التأمين على محافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه.

وستقوم شركة مصر للتأمين بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة للبنك وعملائه من خلال عدد من التغطيات التأمينية تتمثل في التأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك أصحاب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحرصت شركة مصر للتأمين من جانبها عند تسعير تلك الخدمات والمنتجات التأمينية على أن يتناسب معدل الأقساط المحتسبة مع دخول عملاء البنك من الشرائح المستهدفة من عملاء التمويلات أصحاب (المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر).

وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات وايماناً بالدور الوطني والمسئولية المجتمعية التي تحرص عليها كل من ادراتي شركة مصر للتأمين وبنك ناصر الاجتماعي برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وبتوجيهات وتحت رعاية كل من عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين و محمد حمدان محمود عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.

وبدعم من باسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين على ضرورة التعاون بين المؤسستين الوطنيتين لتحقيق الاهداف المرجوة من القيادة السياسية للدولة في دعم وتشجيع هذه الفئات والنهوض بها اجتماعياً واقتصادياً والقضاء على البطالة ومن ثم انعاش الاقتصاد القومي والعمل على نجاح مبادرات الحكومة والبنك المركزي في هذا الخصوص.

وأعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مصر للتأمين من أجل مد مظلتها التأمينية لكافة شرائح العملاء ووتلبيه كافة متطلباتهم وابتكار المنتجات التأمينية، التى تلبي احتياجاتهم ومن هنا جاء التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي كأكبر البنوك العاملة في مجال الاقراض الصغير ومتناهي الصغروالذي تتيح مصر للتأمين من خلاله تقديم خدمة تأمينية متميزة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي.

وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية لعملاء البنك الحاصلين على تمويلات (نقدية / عينية) ضد مخاطر عدم السداد الناتج عن التعثر لصالح البنك وكذلك التأمين على عملاء البنك من أصحاب التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويشمل تغطية الحوادث الشخصية والتأمين على البضاعة.

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية جميع احتياجات عملائه من كل شرائح المجتمع بما يسهم في تحقيق الشمول المالي عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية.

وأشار عشماوي إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية و التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من أصحاب المعاشات وموظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة.