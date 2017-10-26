مصر للتأمين تفوز بمناقصة القومية للأنفاق

مدحت إسماعيل فازت شركة مصر للتأمين، بمناقصة تولى أعمال التأمين البحرى، على المواد والمهمات، والمعدات، التى تستوردها الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، من الخارج للجزء الثانى من أعمال المرحلة الرابعة، فى الخط الثالث للمترو. وبدأت الهيئة القومية للأنفاق فى تلق…

مدحت إسماعيل

فازت شركة مصر للتأمين، بمناقصة تولى أعمال التأمين البحرى، على المواد والمهمات، والمعدات، التى تستوردها الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، من الخارج للجزء الثانى من أعمال المرحلة الرابعة، فى الخط الثالث للمترو.

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق فى تلق العروض الفنية والمالية لشركات التأمين، 24 سبتمبر الماضى، وتقدمت 4 شركات تأمين: «مصر للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين، وارينت للتأمين التكافلى، وثائق التأمين التكافلى»، وحصلت الأولى منهم على أعلى درجات تقييم فنى ومالى.

وقال مصدر مسئول، إن تكلفة التأمين تقدر بالعملة الأجنبية بـ49.38 الف يورو، بما يعادل 1.4 مليون جنيهـ وقت فتح المظاريف الفينة والمالية المقدمة الشركات، لافتاً إلى أن المبلغ شاملاً الضرائب، والدمغات، ومصاريف الإصدار، وسداده للشركة بالجنيه المصرى، على شرائح، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.

وأشار المصدر إلى أن القيمة المالية للمعدات والمهمات المقرر شرائها تقدر بـ 224 مليون يورو، موزعة بواقع 40 مليوناً لمعدات الإشارات والتحكم والاتصالات، فيما تقدر معدات التصميم التفصيلى، والتنفيذى للمحطات والكبارى العلوية، والأعمال الكهربائية بـ43.7 مليون يورو، ومعدات محطة الجهد العالى والكهروميكانيكية ومعدات الورش والأعمال المدنية وتبلغ قيمتها المالية 112.6 مليون يورو.

وتابع: «تبلغ قيمة باق المعدات والمتمثلة فى التصميم المفصلى والقضيب الثالث، بقيمة 28.1 مليون يورو».

يشار إلى أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث تنقسم لجزئين الأول، يمتد من محطات،:”هارون ألف مسكن”، والجزء الثانى ويمتد من محطة ” هشام بركات – قباء”، وبحسب بيانات وزارة النقل، فإنه بلغ تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة %45، وأعمال التشطيبات بنسبة %9،5 وجار إعداد التصميمات لأعمال الاتصالات، والإشارات، والتحكم بنسبة %21 والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة %35 وجار تنفيذ أعمال السكة بنسبة %8،5، واختصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة، ومن المخطط افتتاحها للجمهور فى أكتوبر 2018.

ويجرى الآن تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة 4B بواسطة اتحاد شركات «المقاولون العرب – أوراسكوم»، ، للاستفادة من الخبرات المكتسبة فى مجال تنفيذ مترو الأنفاق، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.

ويمتد الجزء بطول 6.35 كم، من محطة هشام بركات، حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلى منصور «موقف العاشر»، وتشمل 5 محطات علوية وهى «هشام بركات»، وقباء، وعمر بن الخطاب،، والهايكستب، ومحطة عدلى منصور التبادلية عند موقف العاشر، والورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانًا.

واستبدلت وزارة النقل مؤخراً، منطقة الورشة الجسيمة للخط الثالث لتكون بشرق القاهرة، عند نهاية المرحلة الرابعة بأرض مصنع 81 الحربى الصحراوية، بدلاً من الأرض الزراعية بمنطقة غرب الطريق الدائرى، بجوار محور روض الفرج موفرة حوالى 115 فداناَ، ومقرر إنشاء محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة مع خط المترو، بشرق القاهرة لخدمة المدن الجديدة وهى: «العاشر من رمضان، والشروق، ومدينتى بدر، والعبور».

قال المصدر أنه تم ترسية مناقصة تنفيذ عملية هدم وبيع انقاض المنشآت، والمبانى المتعارضة مع المرحلة الرابعة من الخط الثالث «4B»، بعدد7 محطات، لشركة الأخوة المتحدين للمقاولات العمومية مقابل 1.53 مليون جنيه، شاملة الضرائب.