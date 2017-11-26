مصر للتأمين تفوز بتغطية 3 محطات كهرباء بـ 42.3 مليار جنيه

كتب- ماهر أبوالفضل:فازت شركة «مصر للتأمين»-إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- بصفقة تغطية ثلاث محطات للكهرباء، بإجمالى مبالغ تأمين 2.42 مليار دولار، ما يوازى 42.3 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.93 مليار دولار، للتلفيات المادية، و0.49 مليار، لمخاطر فقد الإيراد، فيما يبلغ الق

كتب- ماهر أبوالفضل:

فازت شركة «مصر للتأمين»-إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- بصفقة تغطية ثلاث محطات للكهرباء، بإجمالى مبالغ تأمين 2.42 مليار دولار، ما يوازى 42.3 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.93 مليار دولار، للتلفيات المادية، و0.49 مليار، لمخاطر فقد الإيراد، فيما يبلغ القسط السنوى للتغطيات الثلاث 5 ملايين دولار.

وقال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إن المحطات الثلاث تشمل كهرباء شرق بورسعيد، و خليج السويس، وسيدى كرير، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن تغطية المخاطر أثناء فترة التشغيل، والتى كانت قاصرة فى السنوات الماضية على أخطار التركيب.

و أضاف أن التغطية التأمينية تشمل حزمة من المخاطر، منها الحريق، و الشغب والاضطرابات الأهلية، والإضرابات العمالية، والأخطار الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول، إضافة إلى تعطل الآلات، وفقد أو نقص الإيراد الناتج عن حادث مغطى، وأخطار السطو و/أو السرقة بالإكراه، وغيرها.

وأشار إلى أن مصر للتأمين انتهت من إجراءات إعادة التغطيات الثلاث لدى كبرى شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة فى تلك المخاطر ذات التصنيفات المتقدمة «A Rated».

و كشف عن تحالف شركته مع بنك «ناصر» وشركة «إيجاس» القابضة للغازات، لتتولى الأولى تغطية مخاطر عدم سداد القروض التى يمنحها «ناصر» للعملاء الذين تتولى «إيجاس»- عبر الشركات – توصيل الغاز إلى منازلهم.

وقال إن إجمالى محفظة القروض الحسنة الموجهة لهذا المشروع تصل إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 40 مليون يورو، لتمويل جزء من تكلفة التوصيل، مع تمويل الجزء الآخر من المشروع بقروض حسنة من بنك ناصر والمقدرة بـ 50 مليون جنيه.

وأوضح أن وزارة البترول ممثلة فى «إيجاس»، وضعت بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها مصر للتأمين، خطة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية للشرائح المجتمعية الأكثر فقرا فى جميع المحافظات.

