«مصر للتأمين» تفوز بتغطية أصول «بورسعيد لتداول الحاويات»

فازت شركة «مصر للتأمين» بتغطية أصول وممتلكات شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالى مبالغ تأمين 1.3 مليار جنيه، بعد منافسة شرسة مع 4 شركات أخرى.

وكشف مصدر تأمينى وثيق الصلة بالعملية أن المناقصة شهدت تنافس 8 شركات تأمين على الفوز بها، إلا أن المنافسة النهائية انحصرت بين 5 منها، هى: «مصر» و«الدلتا» و«قناة السويس» بجانب «المهندس» و«المصرية للتأمين التكافلى».

وشملت التغطيات فى تلك العملية تأمين آلات ومعدات المقاولين البرية عبر وثيقة «الهندسى» بمبلغ مليار جنيه، وكذلك ضد خطر الحريق بمبلغ 107.7 مليون جنيه، والسطو بـقيمة 46.9 مليون جنيه.

كما تضمنت التغطيات التأمين ضد خطر عطل الآلات بمبلغ 42.8 مليون جنيه، وعلى أجسام السفن (بدن فقط) بمبلغ 24.8 مليون جنيه، والسرقة بالإكراه بمبلغ 500 ألف جنيه، والمسئولية المدنية قبل الغير بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وشملت التغطيات وفقا لكراسة الشروط التأمين ضد خطر خيانة الأمانة بمبلغ 18.6 مليون جنيه، وكذلك ضد اصطدام المركبات بمبلغ 5 ملايين جنيه، والحوادث الشخصية بمبلغ 50 مليون جنيه، وذلك بجانب التأمين على السيارات بمبلغ 7.9 مليون جنيه، وعلى تجهيزات الوحدات البحرية ضد الغرق بمبلغ 10.1 مليون جنيه، فضلا عن بدن السفينة «أسوان» ضد الغرق والحريق بمبلغ 7.5 مليون جنيه.

وكان تداول البضائع هو النشاط الرئيسى لشركة القناة للشحن والتفريغ قبل اندماجها مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات فى عام 1990، ويعد قطاع تداول البضائع هو المسئول عن تداول حبوب الصب والشحن والتفريغ لكل أنواع البضائع العامة.

جدير بالذكر أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع قامت بإنشاء أول ميناء جاف فى مصر لخدمة المصدرين والمستوردين بالعاشر من رمضان والمدن الجديدة المحيطة بها.

وكانت الشركة قد قامت بإنشاء الميناء الجاف الخاص بها فى عام 1996م فى مدينة العاشر من رمضان لتقديم أفضل وأسرع خدمات فى مجال تداول الحاويات والبضائع العامة. وتم تأسيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتعمل فى مجال تداول وتخزين ونقل الحاويات للساحات المعنية أو المخازن.