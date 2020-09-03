«مصر للتأمين» تفتح باب الاكتتاب فى صندوق «استثمار وأمان» بحجم مبدئى 250 مليون جنيه

كشف طارق خميس، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة مصر للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين، عن بدء تلقى الاكتتاب فى صندوق «استثمار وأمان» لحماية رأس المال ذى المزايا التأمينية.

وقال «خميس»، فى تصريحات لـ«المال» إن شركته هى الجهة المؤسسة للصندوق برأس مال 5 ملايين جنيه يمثل الحد الأدنى للتأسيس وفقا للقانون، لافتا إلى أنه من المقرر إغلاق الاكتتاب فى الصندوق بنهاية أكتوبر المقبل.

ويضمن الصندوق القيمة الاسمية للوثيقة أو القيمة الشرائية عند الاكتتاب شريطة الاحتفاظ بالوثائق لمدة عام، والاكتتاب مفتوح للمستثمرين من كل الجهات الاعتبارية مع إتاحة تغطية تأمينية للعاملين لدى الجهات التى ستكتتب فى الصندوق. طارق خميس، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة مصر للتأمين

وأكد أنه من المستهدف الوصول بحجم الصندوق إلى 250 مليون جنيه بشكل مبدئي وسيقوم بتوزيع استثماراته على أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى نسبة محدودة فى الأسهم المسجلة فى البورصة المصرية.

ولفت إلى أن شركة العربى الأفريقى للاستثمار، التابعة للبنك العربى الافريقى الدولى، تتولى مهمة مدير استثمار الصندوق متوقعاً دخول بعض المؤسسات المعروفة وذات الملاءة المالية فى الطرح.

وأشار إلى أن بنكى القاهرة والعربى الأفريقي سيتوليان تلقى الاكتتاب من خلال الفروع على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن تأسيس الصندوق استغرق عاما ونصف ويعد الثانى لشركة مصر للتأمين بعد صندوقها الأول «مصر للتأمين النقدي» للسيولة بالجنيه ذو العائد التراكمى «حصن الأمان اليومى». وأوضح أن محفظة شركة مصر للتأمين تغطى 27 قطاعا ويتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة