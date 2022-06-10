مصر للتأمين تغطى تمويلات المشروعات الصغيرة فى بنك ناصر الاجتماعى

نجحت شركة مصر للتأمين فى توفير التغطية التأمينية لمحافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه حيث تقدم الشركة خدماتها للتأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، ذلك ايمانا من شركة مصر للتأمين بدورها ومسؤليتها تجاة المجتمع وانطلاقا من تبني الشركة لاهداف التنمية المستدامة توافقا مع رؤية مصر 2030 وربطها بسياسة الشركة مستهدفين أن تكون الشركة من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة وتسخير كافة خبراتنا لخدمة المجتمع وافراده جاء اهتمام الشركة بالتوسع في التأمين متناهي الصغر .

الحينى – أهمية دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد

وقد أكد باسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين على إيمانه بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني باعتباره المحرك الأساسي، الركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحققه من زيادة في معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي وتوفير فرص عمل وتحسين القوه التنافسية .

وأشار الحينى إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تنتهج استراتيجية طموحة لدعم هذا القطاع الهام والحيوي مثمنا التعاون بين شركة مصر للتأمين احدى شركات المجموعة وبنك ناصر الاجتماعي لتوفير التغطية التأمينية والحماية اللازمة لعملاء البنك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يضمن الاستمرار لهذه المشروعات ويتيح الفرصة للوصول لشرائح جديدة من العملاء .

مصر للتأمين تتوسع فى نشاط متناهى الصغر

ومن جانبه أشار عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين الى حرص الشركة على التوسع في التأمين متناهي الصغر وذلك ايمانا منها باهمية التأمين متناهي الصغر في الفترة الراهنة ، فهو يعد من اهم ادوات تحقيق الشمول التأميني حيث يستهدف الوصول الى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخول المنخفضة وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الاخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده هذا بالاضافة الى أهميته في توسيع و زيادة قاعدة عملاء شركة التأمين من خلال الوصول لفئات وشرائح جديدة من المجتمع وذلك من خلال ربط اهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات وامكانيات العملاء والدخول في شراكات جديدة سعيا لتحقيق الشمول التأميني .

من اليمين محمد عشماوى العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى و عمر جودة العضو المنتدب لمصر للتأمين

وأوضح جودة أن شركة مصر للتأمين سعت من جانبها الى تقديم تلك الخدمات والمنتجات التأمينية بأقساط تتناسب مع دخول عملاء البنك من الشرائح المستهدفة من عملاء التمويلات اصحاب (المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر) وذلك بتوفير التغطية التأمينية لعملاء البنك الحاصلين على تمويلات (نقدية / عينية) ضد مخاطر عدم السداد الناتج عن التعثر لصالح البنك وكذلك التأمين على عملاء البنك من أصحاب التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويشمل تغطية الحوادث الشخصية والتأمين على البضاعة، ذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات وايماناً بالدور الوطني والمسئولية المجتمعية التي تحرص عليها الشركة .

بنك ناصر الاجتماعى ينوع خدماته المالية

وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي الى أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية كافة احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع بما يسهم في تحقيق الشمول المالي عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية.

وأكد عشماوى أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية والتمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من أصحاب المعاشات وموظفي القطاعين العام والخاص بشروط ميسرة تتضمن وتمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات شراء وسائل النقل التشاركي وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز بأنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي) حتي تكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقاً لاحتياجاته.