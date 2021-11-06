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مصر للتأمين تعبر بالمنتجات المصرية للاسواق العالمية عبر “جسور”

بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام
ماهر أبو الفضل 9:58 م, السبت, 6 نوفمبر 21 9:58 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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في خطوة إستباقية تستهدف توفير خدمات التأمين والتغطيات التأمينية المطلوبة، للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها للأسواق العالمية، ساهمت شركة مصر للتأمين – إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين ، أكبر مجموعة مالية غير مصرفية الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام- عبر مبادرة ” جسور” ، في توفير تلك التغطيات للمنتجات من باب المصنع وصولًا لمخزن المستورد.

مساهمة مصر للتأمين جاءت في إطار دعمها لهذا المشروع أو المبادرة “جسور”، وللمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين وصولا بالمنتجات المصرية الى مختلف انحاء العالم .

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ويأتي هذا التنسيق انطلاقا من دور شركة مصر للتأمين الوطنى وحرصها على المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج “جسور ” خلال ستة شهور.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن الترويج للمنتجات مقرر أن يتم بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

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هشام توفيق
هشام توفيق

أطلقت الوزارة منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج “جسور” الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وأضاف الوزير أن إطلاق مشروع جسور بدأ قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا ، مشيرًا إلى أنه سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص.

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ويقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.

وتتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط.
وقال الوزير إنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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