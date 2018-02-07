مصر للتأمين تضاعف أقساطها بفرع الطيران

الشاذلى جمعة ضاعفت شركة "مصر للتأمين" أقساطها فى فرع تأمينات الطيران خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضى حيث بلغت 250 مليون جنيه مقابل 120 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 108% . قال عمرو مختار مدير عام الطيران بالشركة أن النمو الكبير فى الأقساط حتى نهاية

الشاذلى جمعة

ضاعفت شركة “مصر للتأمين” أقساطها فى فرع تأمينات الطيران خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضى حيث بلغت 250 مليون جنيه مقابل 120 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 108% .

قال عمرو مختار مدير عام الطيران بالشركة أن النمو الكبير فى الأقساط حتى نهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى نتيجة لزيادة الاصدارات الجديدة حيث قامت شركة “مصر للطيران” أدخلت 9 طائرات جديدة خلال الفترة الماضية .

وأضاف مختار أن شركته سددت 32 مليون جنيه تعويضات بنهاية الربع الثانى مقابل 147مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة لافتا إلى أن الانخفاض الكبير فى التعويضات نتيجة سداد الشركة العام المالى الماضى تعويضات الطائرة المصرية القادمة من باريس التى سقطت فى البحر المتوسط منذ عامين حيث قامت الشركة بصرف التعويض الخاص بجسم الطائرة و الركاب بعد استيفاء المستندات و استكمال الاجراءات الخاصة بذلك فيما لم يشهد العام الحالى حوادث كبيرة .

و كشف عن استهداف شركته تحقيق 385 مليون جنيه أقساط بفرع الطيران خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل مقابل تحقيق 230 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بنمو مستهدف 67.4% .

