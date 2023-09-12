مصر للتأمين تشارك فى مبادرة «يلا نبتدي» لتأهيل الشباب لسوق العمل

استكمالا لدور شركة مصر للتامين في تقديم اوجه الدعم للشباب وسعيها الدائم للعمل على المساهمة في رسم مستقبل افضل لهم عمدت الى تصميم وتطوير برامج تدريبية وتعليمية للشباب داخل الشركة والدخول في شراكات مع مؤسسات تدريبية متنوعة .

مبادرة يلا نبتدى

فقد شاركت شركة مصر للتأمين بالتعاون من مؤسسة message للاستشارات والتدريب في مبادرة “يلا نبتدي” لتدريب وتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل .

وأكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن مصر للتأمين تبذل كل طاقتها من أجل توفير الدعم اللازم للشباب سواء في مرحلة الدارسة أو بعد التخرج وانها تولى اهتماما بالغا بهم وتضع نصب أعينها خطط واهداف طموحة لدعمهم وتأهيلهم بالخبرات والمهارات.

وأوضح أن مبادرة يلا نبتدي طموحة تعمل في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل وانها توفر التدريب في مجالات مختلفة ومتعددة وذلك بالتعاون مع الجامعة الصينية ومؤسسة message للاستشارات والتدريب ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وان المبادرة شملت تدريب مايزيد عن 13 متدرب تم توزيعهم وتدريبهم بقطاعات الشركة المختلفة.

وأكد أن البرنامج التدريبي الذي تلقاه الشباب كان متنوع وفريد يمكنهم من ادراك ما يتطلبه سوق العمل وتعلم المهارات المختلفة مثل العمل كفريق واحد، مهارات التواصل المختلفة، كيفية ادارة الازمات والتعامل مع مشكلات العمل اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة، التكيف مع بيئة العمل مما يزيد من كفاءة الأعمال المنفذة، كيفية استثمار الوقت والاستغلال الأمثل له لتحقيق الأهداف اليومية المطلوبة بسرعة وكفاءة ، مهارات التفاوض.

جانب من مشاركة شركة مصر للتأمين فى مبادرة يلا نبتدى

وتميزت مبادرة يلا نبتدي بتدريب شباب الخريجين بقطاعات الشركة المختلفة مما اتاح لهم الفرصة للتعرف على انواع التأمين المختلفة وزيادة الوعي التأميني لديهم.

مصر للتأمين تنظم احتفالية لتكريم المتدربين

ونظمت الشركة احتفالية بالمقر الرئيسي للشركة لتكريم المتدربين من الشباب بعد انتهاء فترة تدريبهم بالشركة ومن الجديد بالذكر ان هذه المبادرة لم تكن الاولى من نوعها التى تنظمها الشركة فقد نظمت الشركة خلال اشهر الصيف مبادرة لتدريب ودعم طلاب الجامعات المصرية المختلفة تحت شعار يلا نجهز سوا اجهز لبكرة وهي مبادرة تنظمها الشركة سنويا للتدريب الصيفي لطلبه الجامعات والتي انتهت بتخرج عدد 232 طالب وطالبة تم تدريبهم على مدار ثلاثة أشهر بفروع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية.