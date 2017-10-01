مصر للتأمين تسعى لزيادة نصيب الطبى الفردى إلى 10%

الشاذلى جمعةتخطط شركة «مصر للتأمين» لزيادة حصة التأمين الطبى الفردى لتبلغ 5 - %10 خلال العام المالى الجارى.يأتى ذلك بعد إصدارها منتجًا متنوعًا يلبى احتياجات المجموعات الصغيرة مثل الأسر والتى لا يتخطى عدد المشتركين الأساسيين بالعقد 5 أفراد، ويتراوح سن المشترك بين 14 يوما و65 سنة عند ا

الشاذلى جمعة

تخطط شركة «مصر للتأمين» لزيادة حصة التأمين الطبى الفردى لتبلغ 5 – %10 خلال العام المالى الجارى.

يأتى ذلك بعد إصدارها منتجًا متنوعًا يلبى احتياجات المجموعات الصغيرة مثل الأسر والتى لا يتخطى عدد المشتركين الأساسيين بالعقد 5 أفراد، ويتراوح سن المشترك بين 14 يوما و65 سنة عند الاشتراك مع إمكانية تجديد الاشتراك حتى بلوغ سن المشترك 70 عامًا.

كشف محمد مختار رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بالشركة، أن المنتج يشتمل على 5 مستويات من الخدمة، أولها «PLATINIUM»، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية للعميل مليون جنيه وتكون الإقامة فى المستشفى فى جناح مستقل بمستشفيات الدرجة الأولى، والمستوى الثانى «GOLD» ويبلغ الحد الأقصى للتغطية به 750 ألف جنيه، وتكون الإقامة فى المستشفى فى غرفة منفردة أو مزدوجة بمستشفيات الدرجتين الأولى والثانية.

وأضاف مختار أن المســـتوى الثالث هــــو «SILVER» ويبلغ الحد الأقصى للتغطية 500 ألف جنيه، وتكون الإقامة فى المستشفى مثل المستوى الثانى، ورابع المستويات «البرونزى» ويبلغ الحد الأقصى للتغطية 250 ألف جنيه وتكون الإقامة فى المستشفى مثل المستوى الثانى أيضًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للتغطية بالمستوى الخامس والأخير «100 «STEEL ألف جنيه وتكون الإقامة بالمستشفى مثل المستوى الثانى.

وأوضح أن التغطيات التى يوفرها المنتج هى الإقامة الكاملة بالمستشفيات وخارجها وكذلك صرف الأدوية، وزيارة الطبيب والكشف بالعيادات الخارجية وإجراء الفحوص المعملية والتشخيصية بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة مع توفير خدمات الإسعاف وكذلك العلاج الطبيعى وعلاج الأسنان وتركيب النظارات بجانب الرعاية المنزلية، إذا تطلب الأمر وفقًا لتوصية الطبيب المعالج وأيضًا إمكانية إقامة أحد الوالدين مع الأطفال المرضى داخل المستشفى حتى سن 12 سنة، ويوفر البرنامج للعميل إمكانية السفر للعلاج بالخارج وتقديم فواتير بالمبالغ التى أنفقها وتقوم شركة «مصر للتأمين» بسداد %80 من قيمة الفاتورة المقدمة. وأشار إلى أن المستويين الأول والثانى يغطيان تكاليف عمليات نقل الأعضاء كاملة، لافتا إلى أن هذا المنتج الفردى تطمح الشركة من خلاله لتنشيط التأمين الطبى الفردى أسوة بالعقود الجماعية وتلبية احتياجات العملاء وخاصة الأسر والمجموعات الصغيرة.