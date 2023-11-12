«مصر للتأمين» تسدد 1.7 مليار جنيه تعويضا لأحد كبار عملائها

سددت شركة مصر للتأمين إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعويضا وقدره 55 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري لأحد كبار عملائها نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده.

أهمية سداد التعويض

قالت شركة مصر للتأمين إن هذا يأتى وفاء منها بالتزاماتها تجاه عملائها وهو ما اعتادت عليه منذ ما يقرب من تسعة عقود قضتها الشركة في حماية مقدرات اقتصادنا الوطني حرصت خلالها على أن تكون دائما قلعة الحماية والأمان لكافة المصريين.

وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إن شركة مصر للتأمين تضع عملائها على قمة أولوياتها بداية من توفير التغطيات التأمينية الملائمة لهم وتيسير إجراءات العملية التأمينية، وأن الأمر لا يتوقف عند مجرد إصدار وثيقة التأمين إنما يمتد لتعاون مستمر ودائم مع العملاء من خلال تقديم الدعم والمشورة لهم ولمشروعاتهم.

وأضاف جودة إلى أن التعويض الذي قامت الشركة بسداده لأحد كبار عملائها بقيمة تبلغ 55 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري، يعد هو التعويض الأكبر في تاريخ تعويضات السوق المصري فإذا ما ألقينا نظرة على إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات تأمين الممتلكات مجتمعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 نجد أنها تبلغ 8.162 مليار جنيه في حين أن تعويضا واحدا قامت شركة مصر للتأمين بسدداه لأحد عملائها يبلغ 1.700 مليار جنيه وهذا يعد دلالة وشهادة ثقة في أداء شركة مصر للتأمين وقوة مركزها المالي.

وأوضح أنه لا يعكس هذا التعويض العديد من الأبعاد المختلفة والجوانب الإيجابية للخدمات المقدمة من شركة مصر للتأمين فقط، لكنه أيضا يؤكد على قوة القطاع المصرفي المصري على توفير المبلغ المطلوب سداده للتعويض في أقل وأسرع وقت وبأقل الاجراءات وشهادة مضيئة تدل على قوة اقتصادنا الوطني وقدرته على التعامل مع كافة المستجدات على الرغم من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد المصري وحسب وكذلك يبرز مدى قوة وسلامة ومتانة المركز المالي للشركة وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه عملائها في أسرع وقت مهما بلغت قيمة التعويض.

وقد أكد جودة أن الشركة حرصت على سداد التعويض فور موافقة العميل ودون انتظار التحصيل من معيدي التأمين، مما يعكس الملاءة المالية القوية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من مواردها الذاتية الكبيرة دون أن تتأثر أو تعتمد على سداد معيدي التأمين لحصتهم، وهذا ما تحرص عليه دائما شركة مصر للتأمين إيمانا منها بأن سداد التعويض في اسرع وقت هو الهدف الأساسي من التأمين وأن قوة ومصداقية شركات التأمين تقاس بمدى كفاءتها وسرعتها في سداد التعويضات المستحقة وهو ما يدعم ثقة عملائنا في الشركة ويحقق هدفنا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بدعمنا للشركات والعملاء.

واعتبر أن التعويض يضمن استمرار المشاريع والشركات في مزاولة نشاطها واستمرار عجلة الإنتاج دون توقف ويزيد من قدرة المؤسسات على مواجهة أي تحديات أو أخطار .

ولفت أن سرعة استجابة شركة مصر للتأمين في سداد التعويضات المستحقة لعملائها تعد ميزة تنافسية هامة تتمتع بها الشركة وتعد ترجمة للعقود الطويلة من الخبرة التي تتمتع بها شركة مصر للتأمين وتضعها في خدمة عملائها.

عن مصر للتأمين

وجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين أكبر شركة تأمين في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 حققت ولا زالت سلسلة من الإنجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة، وقدمتها في خدمة مصر والمصريين على مدار عمرها الطويل، وسوف تستمر في توفير الحماية للمشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى، وفي نفس الوقت تطوير منتجاتها التأمينية المتاحة لعملائها من كافة الفئات ولكافة الأفراد.

وتقديرا لقوة الشركة ومتانة مركزها المالي وتميز ما توفره من حماية تأمينية لعملائها، فقد قامت مؤسسةFitch العالمية مؤخرا بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند “egy” AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لمكانتها فى سوق التامين المصرى ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها ، بالإضافة إلى حصول الشركة على تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسةAM best العالمية.

كذلك كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات أداء بالأسواق الإفريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة افضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023 وأن هذا يعد تتويجا لما يبذل من جهد وعطاء من فريق العمل بها.

كما انتهجت الشركة استراتيجية شاملة للتطوير وتطويع تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي في تقديم خدمات متميزة لعملائها من حيث السرعة وانخفاض التكلفة مما يساعد الشركة على تقديم منتجاتها خاصة للأفراد والمشروعات الصغيرة بتكلفة أقل وتغطيات أوسع.