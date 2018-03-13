مصر للتأمين تستهدف 8 مليارات جنيه أقساطًا العام المقبل

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة تستهدف شركة "مصر للتأمين" تحقيق 8.3 مليار جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل 2018/2019، مقابل 7 مليارات جنيه محققة العام المالى الحالى، بنمو 17.3%. قال حسين عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب،…



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

تستهدف شركة “مصر للتأمين” تحقيق 8.3 مليار جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى المقبل 2018/2019، مقابل 7 مليارات جنيه محققة العام المالى الحالى، بنمو 17.3%.

قال حسين عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن شركته تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية 8.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ8 مليارات جنيه خلال 2016/2017 بنمو قدره 4.7%.

وأوضح عطا الله أن الشركة تسعى إلى تحقيق صافى أرباح 1.6013 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2018/2019 وبحصة للمساهمين تبلغ 792 مليون جنيه مقابل 1.601 مليار جنيه محققة فى 2016/2017 وبحصة للمساهمين 610 ملايين جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 29.8%.