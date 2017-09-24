مصر للتأمين تستهدف 600 مليون جنيه أقساطًا فى الطبى

المال ـ خاصتستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطًا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل تحقيق 555 مليون جنيه أقساطًا بنفس الفرع بنهاية يونيو الماضى.قال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى، إن شركته تستهدف تحقيق الزيادة فى الأقساط عبر جذب عم

المال ـ خاص

تستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطًا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل تحقيق 555 مليون جنيه أقساطًا بنفس الفرع بنهاية يونيو الماضى.

قال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى، إن شركته تستهدف تحقيق الزيادة فى الأقساط عبر جذب عملاء جدد مع إعادة النظر فى أسعار العقود الجماعية الحالية، بحيث تتم زيادة تلك الأسعار بنسب -25 %35، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة التى طرأت فى تكاليف الخدمات الطبية بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى وارتفاع سعر الدولار ليلامس 18 جنيها مصريا بدلا من 8 جنيهات فقط قبل التعويم فى البنوك المصرية، ما زاد من أسعار المستلزمات الطبية المستوردة، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

وكشف مختار أن تكاليف الخدمات الطبية بلغت 30 – %35، بل جاوزت %40 ارتفاعا فى أسعار بعض الأدوية، لافتا إلى أن الزيادة التى ستطرأ على أسعار العقود الجماعية سوف تختلف من عميل لآخر، وفقا لمعدلات خسائر كل عميل ونتائجه الفنية السابقة.

وأضاف أن شركته تعمل مع حوالى 9 كيانات رعاية صحية بنظام الطرف الثالث TPA، وأبرزها «جلوب ميد» و»نكست كير» وكذلك «لايف» و»عناية» بجانب «المشرق»، إذ تقوم شركات الإدارة الطبية بإدارة النفقات الطبية والتعامل مع مقدمى الخدمات، مشيرا إلى أن شركته تسعى للتعاقد مع شركات رعاية صحية جديدة أيضًا.