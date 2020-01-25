مصر للتأمين تستهدف 1.3 مليار جنيه زيادة في الأقساط و287 مليونا في صافي الربح (جراف)

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

تستهدف شركة مصر للتأمين- إحدي اشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- لزيادة حصيلة إجمالي الأقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020 ، حتي يونيو المقبل، لتصل الي 10.3 مليار جنيه، مقابل 9 مليار جنيه تقريبًا إجمالي الأقساط المحققة في العام المالي الماضي 2018/2019.

ومن المعروف أن إجمالي أقساط التأمين تضم الأقساط المباشرة التي يتم تحقيقها من السوق المحلية مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين التي يتم جلبها من الأسواق الخارجية أو السوق المحلية وهو ما يُعرف بأقساط إعادة التأمين الوارد خارجي ومحلي.

تعرف علي صافي الربح المحقق في مصر للتأمين العام المالي الماضي

من ناحية أخري، تسعي مصر للتأمين، لزيادة صافي الربح المحقق بنهاية العام المالي الجاري، لتصل الي 2.5 مليار جنيه ، مقابل 2.2 مليار جنيه – 2213 جنيه- محققة في العام المالي الماضي، بزيادة تصل الي 287 مليون جنيه.

و أكد باسل الحيني رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين ، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين انطلقت من استراتيجية نمو شاملة لتنفيذ أضخم مشروع تطوير منذ نشأتها، في القلب منه النهوض بالعنصر البشري وإعداد صف ثان وثالث مؤهل للقيادة مستقبلاً، وقوامه تطوير الهيكل المؤسسي للشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ثم النهوض بالمجموعة من خلال العديد من المبادرات التي يجري العمل على قدم وساق لإخراجها إلى حيز النور.

وأوضح ، أن الشركات التابعة تتعامل مع متغيرات الواقع برؤى وسياسات مرنة وجديدة خلال الفترة القادمة بأدوات تتناسب مع ظروف العصر وبقدرات مالية هائلة ووضع العميل على قمة الأولويات. وأضاف أن مسئوليتنا تجاه الدولة وهي المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة. ولتحقيق هذا، نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية والأستفادة من محفظة الاستثمارات الضخمة التي ستعاوننا في إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بفكر جديد وأسلوب إدارة متطور يليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

القابضة تسعي لتنمية الثروة العقارية

ونوه الحيني للأهمية التي توليها مجموعة مصر القابضة للتأمين لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي.

ولفت الي أن شركات المجموعة تستهدف توطيد استخدام التكنولوجيا في جميع المستويات خلال الفترة القادمة بأحدث النظم الحديثة، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لتحقيق التطور المؤسسي وأيضاً لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية.

توسعات جغرافية لتعظيم فرص النمو

وشددّ رئيس الشركة القابضة على أهمية التوسع سواء الجغرافي أو على مستوى الأنشطة. وفي هذا الصدد تنصب الدراسات داخل المجموعة على دراسة السوق الأفريقي لتحديد الاتجاه الأمثل للتواجد فيه، إما من خلال مكاتب تمثيل أو من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين في هذا السوق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه. أما توسيع وتنويع الأنشطة فيكون من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة في مجالات التأمين التكافلي “حياة”، والتأمين الطبي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.

الجراف التالي يوضح نسب النمو المستهدفة في إجمالي الأقساط وصافي الربح خلال العام المالي الجاري 2019/2020 ، خلال الفترة من أول يوليو 2019 الماضي حتي نهاية شهر يونيو المقبل.