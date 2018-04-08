مصر للتأمين تستهدف تعميم الإصدار الإلكترونى للإجبارى نهاية العام

المال -خاص تخطط شركة "مصر للتأمين" لتعميم تجربة الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات (إجبارى السيارت)، فى جميع منافذ المرور التى توجد بها أكشاك الشركة، بنهاية العام الحالى. كشف حسام علما، رئيس قطاع المنطقة الجنوبية…

المال -خاص

تخطط شركة “مصر للتأمين” لتعميم تجربة الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات (إجبارى السيارت)، فى جميع منافذ المرور التى توجد بها أكشاك الشركة، بنهاية العام الحالى.

كشف حسام علما، رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بالشركة، أنه تم الربط الإلكترونى بين الشركة و50 % من منافذ الشركة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة لزيادة النسبة إلى 100%.

وأضاف علما أن الإصدار الالكترونى يسهم فى الحد من عمليات الغش والتحايل، بجانب التأكد من سلامة عمليات الإصدار، مشيرا إلى الجهود التى يبذلها الاتحاد المصرى للتأمين للربط الإلكترونى مع إدارة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية للربط الإلكترونى بينها وبين شركات التأمين التى تكتتب فى نشاط الإجبارى سيارات.

ويستهدف الربط بين عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى إلكترونيا بشركات التأمين مع إدارة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية أن تكون كل عملية إصدار لتلك الوثيقة بالشركات ظاهرة فوريا على قاعدة بيانات وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وبالتالى لن يحتاج المواطن الراغب فى تجديد رخصته لتقديم وثيقة التأمين للعامل بوحدة المرور بل يمكن للعامل إدخال بيانات المواطن لتظهر له وثيقة التأمين المصدرة ليتأكد من إصدارها فعليا، وستشارك بها شركات التأمين التى حصلت على ترخيص إصدار إلكترونى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقرار 122 لسنة 2015 والضوابط الخاصة به وهى 729 و730 لسنة 2016.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط خاصة بالمواقع الإلكترونية لشركات التأمين والمواد الدعائية الخاصة بها على تلك المواقع بجانب ضوابط الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى وتأمينات السفر والتأمين متناهى الصغر، كما سمحت للوسطاء بتوزيع تلك الوثائق إلكترونيا، وكذلك لمكاتب وشركات السياحة بتوزيع وثائق تأمينات السفر إلكترونيا، وسمحت أيضا لشركات تأمينات الحياة بإصدار وثائق التأمين المؤقت إلكترونيا بعد مراجعة أنظمتها التكنولوجية والتأكد من كفاءتها وأمانها.

وتغطى وثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مخاطر الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى مصر ويكون التزام شركة التأمين بقيمة 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.