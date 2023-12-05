مصر للتأمين تستقبل رئيس الاتحاد الأفروآسيوي في أول زيارة له بعد توليه منصبه

استقبل عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين خالد البادي رئيس مجلس اتحاد الإمارات للتأمين رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين واعادة التأمين في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الاتحاد اثناء استضافة الامارات فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين ، ومؤمن مختار الأمين العام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين ومحمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية بالإمارات وذلك بمقر الشركة.

علاقات قوية بين سوق التأمين المصري ونظيره الإماراتي

وأكد جودة عن على العلاقة القوية والمثمرة بين سوق التأمين المصري الإماراتي وأن كليهما من الأسواق العربية الواعدة للتأمين وعلى الجهود التى تبذل من أجل النهوض بصناعة التأمين العربية وتعظيم الاستفادة من قطاع التأمين ومساهمته في الاقتصاد العربي.

وتناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات منها بحث أوجه التعاون المشترك وطرق تدعيمه خلال الفترة المقبلة والتحديات التى تواجة الصناعة خاصة في مجال إعادة التأمين ، والجهود المقترحة للنهوض بصناعة التأمين اقليميا بالإضافة الى تهنئة شركة مصر للتأمين لتوليها إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بدءً من مطلع يناير 2024.

وثمن جودة الدور الذي يقوم به الاتحاد الافروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين منذ نشأته 1964 م والذى يضم حالياً أكثر من 200 عضو من 52 دولة ، تمثل شركات التأمين المصرية العدد الأكبر منها وهو ما يعبر عن أهميتها كدولة مؤسسة تستضيف المقر الدائم للاتحاد منذ إنشائه.

وأوضح أن الاتحاد يلعب دورا هاما ومحوريا فى دعم أعضائه من خلال التعاون بين الأسواق الأفريقية والآسيوية وتوفير المعلومات والبيانات عن سوق التأمين الاقليمي والعمل على تبادل الخبرات من خلال الندوات و المؤتمرات والزيارات المتبادلة وورش العمل والتقارير عن اسواق التأمين المختلفة ، والتعاون من اجل بناء علاقات تجارية بناءة ومثمرة بين الدول الأعضاء خاصة في ظل ما يواجة صناعة التأمين من تحديات تتزايد يوما بعد يوم ومتابعة التطورات والمستجدات والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال الاستفادة من الخبرة الجماعية التى يتمتع بها اعضاء الاتحاد.

أشار إلى أن مصر للتأمين تلعب دورا اقليميا هاما ليس الآن وحسب و إنما منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب منذ تسعين عاما.

 كان لها الفضل في إدخال صناعة التأمين في العديد من البلدان العربية فمارست النشاط التأمينى فى العديد من الدول المجاورة خاصة فى السودان وليبيا وسوريا وبعض دول الخليج فساهمت بذلك فى إدخال تلك الصناعة الرائدة فى العديد من الدول العربية الشقيقة ثم تحولت تلك المكاتب والتوكيلات الى شركات وطنية .

شركة مصر للتأمين

تعتبر شركة مصر للتأمين من أولى الشركات العربية والإفريقية التى ساهمت في تكوين المجمعة الافروآسيوية لتأمين الطيران في 1989.

ساهمت مصر للتأمين كذلك في تكوين المجمعة الأفروآسيوية لتأمين البترول .

حازت شركت مصر للتأمين على عضوية اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين اخطار الحروب عن السوق المصري.

ومازالت تمد مصر للتأمين سوق التأمين بالكفاءات والخبرات من ابنائها بالاضافة الى مساهمتها الفعالة والمؤثرة في نقل خبراتها على المستوي المحلى والاقليمي .

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين أكبر شركة تأمين في مصر والشركة الوطنية الرائدة واحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية حققت ولا زالت سلسلة من الانجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة ، فقد قامت مؤسسةFitch العالمية مؤخرا بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند “egy” AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لمكانتها فى سوق التامين المصرى ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها ، بالاضافة الى حصول الشركة على تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسةAM best العالمية .

كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات اداءا بالاسواق الافريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO .

كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في أفريقيا للعام 2023.