مصر للتأمين تستعرض استراتيجية التنمية المستدامة والإنجازات المحققة

كشف عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر للتأمين أن الشركة لها دور متميز في مجال الاستدامة عبر وضع استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزة على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية ،ومنها هدف التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة.

هدف التعليم الجيد

قامت الشركة بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا التى ستبدأ الدراسة بها من العام الدراسي 2022-2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،ومشروع قوى عاملة مصر (الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية) للمساعدة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني نظرا لما يقوم به هذا القطاع الهام من توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وخلق كفاءات وعناصر بشرية متميزة في مجال الخدمات المالية .

انشأت شركة مصر للتأمين مدرسة مصر للتأمين الإعدادية للبنات بحدائق القبة عام 1993 ، ولم يتوقف دور مصر للتأمين عند بناء المدرسة فقط إنما توليها برعايتها واهتمامها لذلك تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة للمدرسة وتطوير للمعامل وللبنية التحتية للمدرسة وتوفير الاحتياجات الخاصة بها من اثاث ووسائل للتعلم بالإضافة إلى دعم الطالبات الأيتام والحالات الاقتصادية الخاصة.

هدف مكافحة الفقر

ركزت الشركة على التوسع في التأمين متناهي الصغر في إطار ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخول المنخفضة وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الأخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده بما يتناسب مع احتياجات وامكانيات العملاء والدخول في شراكات جديدة كان منها على سبيل المثال توفير التغطية التأمينية لمحافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه حيث تقدم الشركة خدماتها للتأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

وفرت شركة مصر للتأمين لعملائها وثيقة حياة كريمة للحوادث الشخصية بقسط سنوي يبلغ 75 جنيها فقط يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا ومنها تغطية خطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم نتيجة حادث -لاقدر الله -حتى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي والأجهزة نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة .

هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب

تعاقدت الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للعمل على توفير بيئة عمل عادلة وداعمة سعيا للقضاء على أي مظهر من مظاهر التمييز بين الجنسين لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع .

مصر للتأمين

وفرت الشركة حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بمقر الشركة لجميع العاملين ، و حملة لتطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي (B) حرصا من الشركة على الحفاظ على صحة جميع العاملين بالشركة .

كما أطلقت الدورة الأولى من بطولة كأس مصر للتأمين لكرة القدم إيمانا منها بأهمية التعاون والتواصل بين شركات قطاع التأمين وتدعيما لأهمية الرياضة والحفاظ على الصحة البدنية لموظفيها .

الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة

ساهمت شركة مصر للتأمين في مبادرة إحلال السيارات ، والتى تهدف إلى إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال توفيرها تغطيات تامينية بمزايا متعددة وخصومات للمشاركين في المبادرة والمشاركة في مبادرة السيارات الكهربائية.