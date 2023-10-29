«مصر للتأمين» تساهم في دعم المرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية وصنع القرار

أعلنت شركة مصر للتأمين ايمانها، أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان ولكنها أيضًا أساس لعالم يسوده السلام والرخاء والاستدامة، مؤكدة على إيمانها بقدرة المرأة على إحداث تغيير إيجابي وفعال في المجتمع، وأن العمل اللائق أساسي لتحسين بيئة الأعمال والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر بطريقة مستدامة مؤمنة بتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، وحقها في الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

اعلان الإسكندرية بشأن التنمية المستدامة

جاء ذلك ضمن توصيات اعلان الإسكندرية بشأن التنمية المستدامة في ختام النسخة الأولى من محادثات الاستدامة، التى جاءت تحت عنوان قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة والتى نظمتها شركة مصر للتأمين تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة العمل ووزارة التضامن ووزارة البيئة وبالتعاون مع جمعية سيدات أعمال إسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الاعمال المصري للاستدامة ومنظمة العمل الدولية.

وأكدت شركة مصر للتأمين أن المؤتمر حظى بمشاركة المئات من المهتمين والخبراء في مجال التنمية المستدامة في مصر، ومختلف الدول العربية الأوروبية وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبار المتخصصين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات ورابطة رائدات مصر .

وأعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته لتنظيم مثل هذا الحدث الهام، معلنا أنه بمناسبة انعقاد المؤتمر قررت شركته منح جميع السيدات بمختلف أنحاء الجمهورية خصم بنسبة 20% على وثيقة التأمين الطبي الفردي التى تصدرها الشركة ابتداء من 26 أكتوبر وحتى 14 يناير 2024 بمناسبة مرور تسعين عاما على إنشاء الشركة، وذلك عرفانا وتكريما لسيدات مصر.

وأشار إلى إيمان شركة مصر للتأمين التام بأن المرأة ليست كما يقال نصف المجتمع إنما هي المجتمع بأسره، لدورها العظيم في بناء الإنسان وتعزيز قدراته وتنشئته على المبادئ الأخلاقية وحب العمل والوطن، جاء ذلك أثناء الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر والتى كان محورها تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام والحوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى جاءت بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين.

مصر للتأمين تدعم تمكين المرأة

وتضمنت الجلسة العديد من المناقشات حول دور المرأة واهميتها في تقدم وتطوير المجتمع وأن التنمية والتطور مرهونان بما تحصل عليه المرأة من حقوق وما يتاح لها من إمكانيات وموارد والنظرة الحالية للمرأة والعمل على دعمها بكافة الوسائل ونشر الوعي باهمية التكامل والدور المشترك داخل الأسرة مما يدعم بناء المجتمع على أسس سليمة، خاصة مع دعم القيادة السياسية الغير مسبوق لتمكين المرأة على كافة الأصعدة.

وقد ألقى جودة الضوء على ما تقدمه شركة مصر للتأمين من مبادرات عديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن أجل المساهمة في تحقيق هدف القضاء على الفقر تولى الشركة أهمية كبيرة للتوسع في التأمين متناهي الصغر وذلك في إطار ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخول المنخفضة وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الأخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده بما يتناسب مع احتياجات وإمكانيات العملاء.

عمر جودة عضو مجلس الإدارة لشركة مصر للتأمين

وأوضح أنه من ذلك دعم العمالة غير المنتظمة بتوفير الحماية التأمينية المناسبة لهم من خلال وثائق الحوادث الشخصية والتي كانت عونا كبير للعائلات التي فقدت عائلها نتيجة للحوادث الطارئة، مما ساعدها على مواجهة الآثار الناشئة عن ذلك الفقد، وكذلك إصدار وثيقة تأمين حياة كريمة ضد أخطار الحوادث الشخصية والتى يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا ومنها تغطية خطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي الدائم نتيجة حادث حتى 100000 جنيه مقابل قسط سنوي بسيط يبلغ 100 جنيه.

ومشاركة من مصر للتأمين في تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق هدف التعليم الجيد قامت بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والاساليب العلمية المتميزة.

وأعرب عمر جودة عن تفاؤله بما يحمله المستقبل فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وأن شركة مصر للتأمين تسعى بما تملكه من قدرات لتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لها تمكنها من اطلاق طاقتها نحو التنمية والتميز وتوفر لها الحماية التأمينية المناسبة التى تساعدها على تنفيذ مشروعات خاصة بها ويضمن لها البقاء والاستمرار ومواجهة كافة المخاطر والتحديات التى قد تواجهها، وأن الأمر يتطلب منا أن نكون جزءا من سياسة الدولة والجرأة في تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أهدافها.