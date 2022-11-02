مصر للتأمين ترفع رأسمالها المدفوع إلى 8 مليارات جنيه

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحيني الرئيس التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين زيادة رأس مال شركة مصر للتأمين المدفوع إلى 8 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات وكذلك زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار ا ورأس المال المصدر لـ 10 مليارات .

رغبة من المساهمين في دعم الملاءة المالية للشركة

وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين إن هذه الخطوة الهامة من الجمعية العامة للشركة جاءت انعكاسا لرغبة المساهمين في تدعيم مركز الشركة المالي وقوتها المالية كأكبر كيان تأميني في مصر يوفر حماية متميزة لعملاء الشركة مستندة على قواعد قوية من الملاءة المالية للشركة.



وأضاف جودة أن شركته تمكنت من مضاعفة رأس مالها خلال ثلاثة أعوام لتتواكب مع التحديات التى تواجهها صناعة التأمين وفي إطار الاتجاهات الدولية وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة في أقوى استجابة لهذه التحديات في سوق التأمين ترسيخا للمكانة المتميزة للشركة وتدعيما لانتشار مظلتها التأمينية في كل ربوع الوطن.

10.4 مليار جنيه أقساطا بنهاية يونيو الماضي

كما اعتمدت الجمعية العامةالعادية للشركة قوائمها المالية في 30/6/2022 حيث حققت الشركة جملة أقساط بلغت 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار بمعدل نمو 8.3%وبلغت جملة التعويضات المسددة في 30/6/2022 مبلغا وقدره 3.9 مليار مقابل 3.6 مليار بمعدل نمو 9.6%.

وأضاف “جودة” أن الشركة استطاعت تحقيق صافي أرباح في 30/6/2022 بلغ 2.737 مليار جنيه مقابل 2.255 مليار بمعدل نمو 21.4% وصافي استثمارات بلغ 39.7 مليار في 30/6/2022 مقابل 33.2 مليار بمعدل نمو 19.8% .