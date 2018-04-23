مصر للتأمين ترفع أقساطها الكلية لـ 7 مليارات جنيه.. والمباشرة تلامس 5.7 مليار

كتب- ماهرأبوالفضل:رفعتت شركة للتأمين-إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- حصيلة أقساطها الكلية-الأقساط المباشرة وأقساط إعادة التأمين- لتتجاوز 7 مليار جنيه، في التسع شهور الاولي من العام المالي الحالي 2017/2018، في الفترة من اول يوليو من العام الماضي حتي نهاية مارس من العام

كتب- ماهرأبوالفضل:

رفعتت شركة للتأمين-إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- حصيلة أقساطها الكلية-الأقساط المباشرة وأقساط إعادة التأمين- لتتجاوز 7 مليار جنيه، في التسع شهور الاولي من العام المالي الحالي 2017/2018، في الفترة من اول يوليو من العام الماضي حتي نهاية مارس من العام الجاري، مقابل 5.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2016/2017، بزيادة قيمتها 1.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 36%.

في سياق متصل، قال حسين عطالله، رئيس مجلس إدارة “مصر للتأمين” ان محفظة الأقساط المباشرة بشركته، إرتفعت الي 5.7 مليار جنيه تقريبا ، في التسع شهور الاولي من العام المالي الحالي، مقابل 4.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 37%

واستحوذ، فرع تأمين البترول علي نصيب الاسد من حصة الاقساط المباشرة، والتي بلغت 1.18 مليار جنيه ، مقابل 658.7 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بنسبة نمو 79.2%.

وبلغ نصيب فرع تأمينات الحريق 1.07 مليار جنيه من إجمالي الأقساط المباشرة، مقابل 751.1 مليون جنيه في فترتي المقارنة، بمعدل نمو نسبته 42.9% ، فيما بلغ نصيب فرع السيارات التكميلى من حصيلة الاقساط المباشرة 1.05 مليار جنيه، مقابل 861.3 مليون جنيه في فترتي المقارنة بنسبة نمو بلغت 22%.

وحل فرع التأمين الطبي في المركز الرابع بين قائمة فروع التأمين الاكثر تأثيرا في محفظة الاقساط المباشرة، وبلغ حصته 535.5 مليون جنيه، مقابل 430.8 مليون خلال فترتي المقارن بنسبة نمو تصل الي 24.3%،

واشار عطالله الي ان أقساط اعادة التأمين الوارد-اي التي يتم الحصول عليها من الاسواق الخارجية- بلغت 1.4 مليار جنيه في الفترة من اول يوليو 2017 حتي نهاية مارس من العام الحالي، مقابل 1.035 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو بلغ 33%.

من ناحية أخري، إرتفع إجمالي التعويضات المسددة في مصر للتأمين لتصل الي 3.453 مليار جنيه، مقابل 2.431 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة. بمعدل تغير بلغ 42%.

