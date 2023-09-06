«مصر للتأمين» تختتم الموسم الصيفي للتدريب السنوي لطلبة الجامعات

انطلاقًا من مسئولياتها المجتمعية، احتفلت شركة مصر للتأمين بختام الموسم الصيفي لتدريب طلبة الجامعات، وتخرج دفعة جديدة من شباب طلاب الجامعات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الشركة سنويًا، وقد جاء التدريب الصيفي هذا العام يحمل شعار “يلا نجهز سوا .. اجهز لبكره”.

الهدف من المبادرة

وأعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”مصر للتأمين” عن حرصها على دعم وتنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية والتعرف على صناعة التأمين بأنواعها المختلفة والعمل على زيادة نشر الوعي التأميني لدى الشباب، وما تقدمه الشركة من تغطيات تأمينية متنوعة لخدمة المؤسسات والأفراد.

وتضمنت الاحتفالية الخاصة بختام الموسم الصيفي لتدريب طلاب الجامعات بمقر الشركة تقديم شهادات التقدير للمتدربين.

وأوضح جودة أن التدريب الصيفي يساعد على فتح آفاق جديدة للطلاب لاتخاذ قراراتهم المستقبلية بشأن مسارهم المهني في المستقبل.

وأشار إلى أنه ادراكا من الشركة أن متطلبات العمل تتطور بشكل يومي وسريع لذا حرصت على تقديم برنامج تدريبي فريد ومتميز للطلاب يمكنهم من ادراك ما يتطلبه سوق العمل بالفعل وتعلم المهارات مثل التكيف مع بيئة العمل ، التعاون في فرق العمل ، مهارات التواصل المختلفة، كيفية التعامل مع مشكلات العمل اليومية والعمل على ايجاد حلول سريعة ومبتكرة، كيفية ادارة الوقت لاستغلال وقت العمل الاستغلال الامثل لتحقيق الاهداف اليومية المطلوبة بسرعة وكفاءة.

يلا نجهز سوا … اجهز لبكره

وقد تميزت مبادرة ” يلا نجهز سوا .. اجهز لبكره” للتدريب الصيفي هذا العام بتخرج عدد 232 طالب وطالبة على مدار ثلاثة أشهر و ضمت العديد من الجامعات منها على سبيل المثال جامعة القاهرة – عين شمس- حلوان – الاهرام الكندية – جامعة شبين الكوم – اكاديمية السادات بالمنيا – جامعة بني سويف – جامعة الاسكندرية- جامعة السادات – جامعة الزقازيق جامعة قناة السويس.

وقد تم تدريب الطلاب على مدار أربعة اسابيع بقطاعات ومناطق وفروع الشركة المختلفة بجميع انحاء الجمهورية شملت الاسكندرية -ا لقناة وسيناء – فروع الشركة بمناطق الوجة البحري -محافظات الوجة القبلي وذلك حرصا من الشركة على تقديم الدعم لطلابنا بجميع محافظات الجمهورية وقد ساعد على ذلك فروع الشركة المنتشرة بكافة المحافظات والتى تزيد عن 100 فرع وفقد تم تدريب الطلاب وفقا لدراسه وتخصص كل طالب .

ومن الجدير بالذكر انه نسبة الإناث المتدربات بلغت 63% وهذا يأتي تأكيدا لرؤية الشركة وهدفها والحرص على تمكين واعداد المرأة للمستقبل .

وهذه المبادرة تأتي إيماناً من الشركة بأهمية و دور الشباب في التنمية و عملية ‏صنع واتخاذ القرار باعتبارهم قادة ‏المستقبل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الاساسية للمستقبل وتحرص الشركة على تقديم كافة اوجة الدعم للشباب سواء بتدريبهم واعدادهم للمستقبل او بتقديم الخدمات التأمينية التى تلبي احتياجاتهم سعيا لنشر الوعي التأميني لدى الشباب.

عن مصر للتأمين

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تعد علامة من علامات الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. فكانت النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني. وأن الشركة تحظى بخبرة طويلة في صناعة التأمين المصري، فهي أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري .

وتساهم الشركة في توفير مظلة الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدعيم خطط التنمية من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة بالشكل الذي يساهم في تطوير نتائج الشركة من ناحية ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية .