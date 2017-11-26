«مصر للتأمين» تخاطب مكاتب الخبرة العالمية لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار

❏ التخارج من المساهمات الأقل من %5 لتعظيم الفرص البديلة ❏ تحالف مع «GPG» الأمريكية ومستثمر إماراتى لتأسيس «مصر هيلث كير» لإدارة الطبى ❏ انخفاض العمالة وزيادة الإنتاجية بعد تحديث الهيكل الإدارى ❏ تدشين «مصر ميد كير» بـ 20 مليون جنيه.. والمساهمات فرنسية لبناني

❏ التخارج من المساهمات الأقل من %5 لتعظيم الفرص البديلة

❏ تحالف مع «GPG» الأمريكية ومستثمر إماراتى لتأسيس «مصر هيلث كير» لإدارة الطبى

❏ انخفاض العمالة وزيادة الإنتاجية بعد تحديث الهيكل الإدارى

❏ تدشين «مصر ميد كير» بـ 20 مليون جنيه.. والمساهمات فرنسية لبنانية ومصرية

❏ مفاوضات للاستحواذ على %20 من شركة «TPA» لخدمة عملاء الطبي

❏ خطة معلوماتية بمليار جنيه.. وطرح كراسة الشروط الأسبوع المقبل

❏ مخاطبة 56 شركة «IT».. وقائمة مختصرة ضمت كيانات ألمانية وإنجليزية وأمريكية

❏ الإعلان عن التصنيف الائتمانى منتصف ديسمبر.. والمؤشرات إيجابية

❏ تحويل مكتب تمثيل دبى لفرع.. وتوسعات جديدة فى السودان وكينيا

❏ الأقساط المباشرة تقفز إلى 1.8 مليار خلال 3 أشهر.. وفاتورة التعويضات لم تتجاوز 700 مليون

❏ شراء شهادات استثمار بقيمة 1.6 مليار من البنك الأهلى رغم تجميده الأرصدة

حوار ـ ماهر أبوالفضل :

خاطبت شركة مصر للتأمين مكاتب الخبرة والاستشارات المالية العالمية وكبرى المكاتب المصرية، لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار، فى خطوة استباقية تستهدف تعظيم معامل الربحية من جهة، ودعم النمو من جهة أخرى.

و قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن خمسة مكاتب تقدمت بطلبات لتقديم عروضها بينهم اثنان محليان وثلاثة عالمية، على أن يتم اختيار إحداها لتولى الملف برمته، مؤكدا أن الباب لايزال مفتوحا لتقدم مكاتب أخرى.

وكشف – فى حواره،الذى اختص به «المال» – عن قرار « شركته التخارج من الاستثمارات التى تقل حصص مساهمتها فى هيكل ملكيتها عن %5، لانخفاض عوائده، على أن يتم ضخ السيولة فى استثمارات جديدة أو الاستحواذ على حصص مؤثرة فى استثمارات قائمة.

و أضاف أن قرار التخارج يأتى فى إطار إستراتيجية شاملة لدعم معامل الربحية من الاستثمارات، عبر تعظيم الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تساهم فيها «مصر للتأمين» بحصص أقل من %5 تتراوح ما بين 40 – 50 شركة من إجمالى 160 شركة تساهم فيها.

وارتفع إجمالى استثمارت «مصر للتأمين» إلى 30.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى (2018/2017 ) فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 17.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة 13 مليارا تقريبا وبنمو %74.6.

وأكد موسى أن مهمة مكتب الخبرة والاستشارات الذى سيتم اختياره لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار، مرتبطة بتحديد الاستثمارات التى سيتم التخارج منها وآليات التخارج، مع تحديد القطاعات أو الاستثمارات التى سيتم زيادة حصص مساهمة «مصر للتأمين» فيها، فى ضوء متطلبات الشركة التى تتركز على ثلاثة عناصر رئيسية، أولها : الأمان فى الاستثمارات الجديدة أو التى سيتم زيادة الحصص فيها، وثانيها : مرتبط بقابلية تسييل الحصص فى الاستثمارات والتخارج منها، و ثالثها : معامل الربحية المحقق، خاصة وأن استثمارات الشركة تخص حقوق حملة الوثائق، بالإضافة إلى هيكلة العمالة بقطاع الاستثمار والإشراف على تدريبهم.

وأوضح أنه سيتم اختيار مكتب الخبرة والاستشارات لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار، بناء على خبراته وسوابق أعماله فى إعادة هيكلة شركات مماثلة، وحجم المحافظ الاستثمارية التى قام بدراستها.

فى سياق متصل، كشف عن دراسة شركته تأسيس ثلاث أذرع فى مجال إدارة محافظ التأمين الطبى والمعروفة بشركات الـ «TPA»، لأسباب لها علاقة بالرغبة فى تجويد الخدمة، خاصة مع ضخامة محفظة الطبى، والتى تتجاوز 600 مليون جنيه، و تمثل %40 من حجم محفظة التأمين الطبى على مستوى السوق.

و أضاف أن شركته تقدمت لهيئة الاستثمار بطلب لتأسيس «مصر هيلث كير» كأول شركة تابعة لـ«مصر للتأمين» متخصصة فى إدارة محافظ التأمنين الطبى وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، متوقعا الحصول على الموافقات المطلوبة وإطلاقها رسميا فى الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن رأسمال «مصر هيلث كير» المدفوع يصل إلى 20 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية على كل من «مصر للتأمين» وتستحوذ على %20 من هيكل الملكية، ومثلها لـ«مصر لتأمينات الحياة»، مقابل %40 لشركة «GPG» الأمريكية- وهى متخصصة فى التأمين الطبي-، بالإضافة إلى %20 لشركة إماراتية متخصصة فى التأمين الطبى أيضا.

وأوضح أن مصر للتأمين حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج تأمين طبى جديد موجه للأفراد، وآخر عالمى أو دولى، فى خطوة تستهدف منافسة الكيانات العالمية المتخصصة فى التأمين الطبى.

و لفت إلى أن الشركتين الأمريكية والإماراتية المساهمتين فى رأسمال «مصر هيلث كير» ستتوليان تسويق وثيقة التأمين الطبى العالمية، وتوفير الخدمات الطبية المطلوبة لعملاء تلك التغطية.

وأشار إلى أن تأسيس شركات تابعة لمصر للتأمين، تزاول نشاط إدارة محافظ التأمين الطبى، لن يلغى التعاقدات القائمة مع شركات الإدارة، لافتا إلى أن الهدف من تأسيس أذرع لإدارة الطبى، هو تجويد الخدمة المقدمة للعملاء.

وكشف أن الشركة الثانية التى ستؤسسها «مصر للتأمين» فى نشاط الـ«TPA»، برأسمال مدفوع 20 مليون جنيه، ستساهم فيها شركتا «ناسكو» المتخصصة فى الطبى بكل من فرنسا ولبنان بحصة تصل إلى %40 بواقع %20 لكل شركة، مقابل %20 لـ «مصر للتأمين»، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة مستثمرين مصريين للمساهممة فى الحصة المتبقية.

وأضاف أنه سيتم الشروع فى إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، التى تم الاتفاق بشكل مبدئى على أن يكون اسمها «مصر ميد كير»، فور موافقة المستثمرين المصريين على المساهمة، بعد إطلاعهم على دراسة الجدوى.

وأكد أن «مصر للتأمين» تتفاوض حاليا مع إحدى شركات الرعاية الصحية المتخصصة فى إدارة محافظ التأمين الطبى للاستحواذ على %20 من هيكل ملكيتها، لتكون الذراع الثالثة لمصر للتأمين فى هذا المجال.

وترتبط «مصر للتأمين» باتفاقات مع عدد من شركات الـ«TPA»، تتولى إدارة محفظتها الطبية، أبرزها «برايم هيلث» و«جلوب ميد» و«عناية».

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية لمصر للتأمين فى الربع الأول من العام المالى الجارى (2018/2017) فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، قال «موسى» إن شركته نجحت فى تحقيق صافى ربح 600 مليون جنيه، مقابل 1.6 مليار فى العام المالى الماضى بأكمله، مؤكدا أن الربح المحقق لايرتبط بنتائج التعويم أو تحرير سعر الصرف، وأن تأثير القرار قد انتهى، بالإضافة إلى أن الأرباح المحققة العام المالى الماضى خالية من العوائد المحققة من فروق العملة بعد التعويم.

وأشار إلى أن حصيلة الأقساط المباشرة بلغت 1.8 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 968.6 مليون جنيه فى الربع المقابل من العام المالى الماضى، بنمو %87، فيما بلغت فاتورة التعويضات المباشرة 708 ملايين جنيه، مقابل 476 مليونا خلال فترتى المقارنة، بزيادة %48.6.

وحسب المؤشرات المالية بلغ فائض النشاط التأمينى 520.1 مليون جنيه، فى الربع الأول من (2018/2017) مقابل 476.5 مليونا فى الربع المقابل من العام المالى الماضى، بنمو %9.3.

وكشف «موسى» عن الترتيبات التى تجرى حاليا بين «مصر للتأمين» ومؤسسة التصنيف العالمية «A.M.Best» لتجديد التصنيف الائتمانى للشركة، متوقعا ارتفاع التصنيف لأسباب لها علاقة بجودة النتائج، وضخامة الملاءة المالية بما فيها القاعدة الرأسمالية، متوقعا الإعلان عن التصنيف الجديد منتصف الشهر المقبل، وكذلك التوقعات المتفائلة بشأن التصنيف السيادى.

ومن المعروف أن «مصر للتأمين» حاصلة على تصنيف «BBB» من «A.M.Best» بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار «موسى» إلى أن التصنيف الائتمانى يدعم «مصر للتأمين» فى زيادة حصيلة أقساط إعادة التأمين الوارد من الخارج لارتباط كليهما بالآخر، لأسباب مرتبطة باشتراط جهات الإشراف والرقابة فى الخارج على إعادة عمليات شركات التأمين الخاضعة لرقابتها، لكيانات حائزة على تصنيف ائتمانى.

وأوضح «موسى» أن «مصر للتأمين» حققت العام المالى الماضى أقساط إعادة وارد من الخارج بملايين الدولارات، بما يوازى 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولار هو العملة الرئيسية فى عمليات الإعادة، مما دعم الحصيلة الدولارية للشركة بشكل مباشر وللدولة بشكل غير مباشر، كون «مصر للتأمين» إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بإستراتيجية توسع مصر للتأمين خارجيا، أكد سعى الشركة لإنشاء فروع جديدة فى بعض الدول، وليس شركات لأسباب لها علاقة بمنع التشريعات إنشاء شركات والاقتصار على تأسيس فروع.

و أضاف أن شركته نجحت فى تحويل مقرها فى مركز التجارة المالى بدبى، من مكتب تمثيل إلى فرع، وهو ما وصفه بالتطور الإستراتيجى، كونها أول شركة تأمين مباشر فى الشرق الأوسط تمتلك فرعا فى مركز التجارة المالى، نظرا لضخامة الملاءة المالية للشركة وتجاوزها جميع مراحل الفحص المطلوبة.

وأوضح أن فروع الشركة فى الكويت وقطر، نجحت فى تحقيق أقساط مباشرة 260 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، كاشفا عن خطة التوسع فى السودان وكينيا، مؤكدا أن اتخاذ القرار النهائى مرتبط بنتائج دراسات الجدوى المرتبطة بالفرص المتاحة والعوائد المتوقعة.

وأشار إلى أن «مصر للتأمين» تمتلك فائضا فى رأس المال مقارنة بالأقساط المحققة والطاقة الاستيعابية المتاحة، لافتا إلى أنها رفعت رأسمالها المدفوع من 2.25 إلى 4 مليارات جنيه، فيما تم رفع رأس المال المصدر من 3.5 إلى 8 مليارات، وارتفع إجمالى حقوق المساهمين بعد تحرير سعر الصرف إلى 15 مليارا.

وقال إن «مصر للتأمين» تعد أول شركة تأمين فى الشرق الأوسط تمتلك مشروعا متكاملا عن إدارة الأخطار المؤسسة «enterprise Risk management» والمعروف بـ «ERM»، منذ ثلاث سنوات مع «ميونخ ري» لإعادة التأمين ومؤسسة «أرنست آند يانج» العالمية، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى نموذج رأس المال المخاطر» capital model « أو رأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها.

وأعلن عن إصدار أكثر من 48 منتجا تأمينيا أو وثيقة جديدة فى السنوات الأربع الماضية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على تأمين المشروعات الصغيرة أو الـ«micro insurance» خاصة وأن أغلب الشركات تعزف عنه لتحدياته المرتبطة بتكلفة تحصيل الأقساط، بالإضافة إلى التحدى المرتبط بالتوزيع أو التسويق، لمتطلباته العديدة، وأهمها الانتشار الجغرافى فى جميع المحافظات والقرى والنجوع.

وأشار إلى أن شركات التأمين المصرية لايمكنها مواجهة التحديين أو تحمل تكلفتهما، وتسعى إلى تعويض ذلك بجلب عميل كبير أو مؤسسى، رغم توافر ميزة قانون الأعداد الكبيرة فى المشروعات الصغيرة، وبالتالى تفتيت المخاطر.

و أضاف أن «مصر للتأمين» تمتلك 120 فرعا على مستوى الجمهورية، و رأس مال ضخم، وهى مملوكة للحكومة، مما يؤهلها لأن تكون لاعبا رئيسيا إن لم تكن الأبرز فى التأمين على المشروعات الصغيرة.

وكشف عن خطة للتحالف مع البنوك لتغطية مخاطر عدم سداد أقساط القروض التى تمنحها للمشروعات الصغيرة، مؤكدا تحمس البنوك لتلك الخطوة، خاصة وأنها ملزمة بتخصيص %20 من محفظة تمويلاتها لتلك المشروعات خلال 4 سنوات حسب مبادرة الـ» microfinance «بموجب قرارات رئيس الجمهورية والبنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لتلك المشروعات، مؤكدا ارتباط التمويل بالتأمين على المشروعات الصغيرة.

وقال إن شركته ستتفاوض مع جميع البنوك العاملة فى مصر للدخول كشريك حمائى فى توفير تغطية مخاطر عدم سداد أقساط قروض المشروعات الصغيرة، كاشفا عن بدء المفاوضات مع «المصرى الخليجي»، وستليها مفاوضات مع البنوك التى تساهم فيها «مصر للتأمين»، و منها «SAIB»، علاوة على بنكى «الأهلى المصري» و«مصر».

وأشار إلى أن شركته كانت تدرس التحالف مع أحد البنوك العاملة فى مصر، لتأسيس شركة خدمات مالية للمشروعات الصغيرة، سواء التمويل أو التأمين، مؤكدا التراجع عن الفكرة بعد تنفيذها من قبل بعض البنوك التى أسست شركات لتمويل المشروعات الصغيرة، وبالتالى غيرت «مصر للتأمين» من إستراتيجيتها من خلال التحالف مع البنوك مثل «المصرى الخليجي» الذى يمتلك شركة «تنمية» على أن تقوم الأخيرة بمنح القروض وتتولى «مصر للتأمين» تغطية مخاطرها، وتتولى «تنمية» تحصيل أقساط القروض والتغطية التأمينية معا.

فى سياق آخر، كشف «موسى» عن تحالف شركته مع بنك ناصر وشركة «إيجاس» القابضة للغازت، لتتولى «مصر للتأمين» تغطية مخاطر القروض التى يمنحها «ناصر» للعملاء الذين تتولى «إيجاس»-عبر شركات توصيل الغاز- توصيل الغاز لمنازلهم.

و أضاف أن إجمالى محفظة القروض الموجهة لهذا المشروع تصل إلى 50 مليون جنيه، لتوصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بتعويضات الطائرة المصرية المنكوبة، التى أُعلن عن سقوطها وتحطمها بالبحر المتوسط فى مايو 2016، أكد أن شركته سددت تعويضات جسم الطائرة فى أول ثلاثة أسابيع من وقوع الحادث، وصرفت تعويضات الطاقم، و25 ألف دولار تعويضا لكل راكب من الضحايا الـ 66 بإجمالى 1.7 ملايين دولار، بما يوازى 31 مليون جنيه.

وتحملت «مصر للتأمين» %3 من إجمالى التعويضات، سواء المرتبطة بالضحايا أو بجسم الطائرة، فيما تحملت شركة «XL كاتلين» لإعادة التأمين العالمية النسبة الباقية، والبالغة %97، وفقا لنسب الاحتفاظ المحددة فى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

من ناحية أخرى، أكد «موسى» أن إستراتيجية شركته تعتمد على بعض المحاور أولها : مرتبط بالربحية من النشاط التأمينى، وثانيها : بمعدل النمو السنوى، والذى يتراوح حده الأدنى بين 5 – %7 من إجمالى الأقساط، أى تحقيق 350 إلى 500 مليون جنيه، زيادة سنوية فى حصيلة الأقساط المباشرة.

وأشار إلى أن شركته كانت تتكبد عجزا سنويا فى الاكتتاب التأمينى وحتى عام 2013، إلا أن دفة المؤشرات تغيرت وتحول العجز إلى فائض بلغ فى 2017 منفردا 2.4 مليار جنيه، وهو تطور نوعى فى تاريخها.

وحول الهيكل الإدارى أوضح أن «مصر للتأمين» انتهت من تحديث هيكلها الإدارى فى 2013، مما أدى إلى تعظيم النتائج المحققة وانخفاض عدد العمالة من 4200 فى 2013 إلى 2600 حاليا، فيما ارتفعت الإنتاجية من 4 مليارات جنيه كأقساط فى 2013 إلى 7.1 مليار العام الماضى، نتيجة غرس الانتماء وترقية 470 قيادة فى 4 سنوات.

و أضاف أن برنامج إعادة الهيكلة تضمن تدريب العمالة وإرسالهم فى بعثات خارجية، وخلق صف ثان وثالث وتحليل كل وظيفة والمؤهل لزيادة القاعدة بضخ عناصر جديدة، لافتا إلى أن متوسط سن رئيس القطاع فى 2012 كان 59 سنة، وفى خلال 6 أشهر من توليه المسئولية تقاعد 23 رئيس قطاع، وهو تحد رئيسى واجهته الشركة لارتباطها بأهداف إستراتيجية لها علاقة بزيادة الإنتاجية.

وقال إن نتائج برنامج إعادة الهيكلة انعكس على أعمار رؤساء القطاعات، والتى انخفضت إلى 52 عاما وبعضهم لم يتجاوز الـ 47 عاما، وهو تطور نوعى ساهم فى دعم الشعور بالولاء والانتماء.

وكشف عن بدء شركته تنفيذ إستراتيجية طموح تمتد لثلاث سنوات لها علاقة بإنشاء خطة معلوماتية كاملة شاملة ميكنة الإصدار فى جميع الفروع والموارد البشرية والاستثمارات والحسابات، فى خطوة تستهدف الاستغناء عن التعامل الورقى لتصبح «مصر للتأمين» أفضل شركة على مستوى العالم فى نظم المعلومات والمكينة.

ولفت إلى أن تكلفة الخطة المعلوماتية تصل إلى 45 مليون دولار، بما يوازى مليار جنيه، وتم الاتفاق مع «أرنست أند يانج» لتكون مستشارا للمشروع وإحدى الجهات الأخرى.

وأوضح أن «مصر للتأمين» خاطبت 56 شركة تكنولوجيا معلومات على مستوى العالم، وتم وضع قائمة مختصرة Short List»» ضمت 5 شركات هى الأكبر على مستوى العالم فى هذا المجال، إحداها ألمانية واثنتان أمريكيتان، وثلاث إنجليزية.

وأكد أن شركته ستختار ثلاث شركات من الخمس بينهم الشركة الألمانية، على أن تطرح مناقصة عليهم لاختيار الأفضل، كاشفا عن طرح كراسة الشروط الأسبوع المقبل.

وحول العلاقة مع البنك الأهلى، خاصة بعد الحكم التاريخى الذى حصلت عليه «مصر للتأمين» والذى برأها من أى مسئولية تأمينية فيما يتعلق بالقرض الذى حصلت عليه شركة «غاز شرق المتوسط» وقيمته 174 مليون دولار، قال «موسي» إن الحكم لم يؤثر على العلاقة الوثيقة بين البنك والشركة، مؤكداً ذلك بشراء شركته شهادات استثمار بقيمة 1.6 مليار جنيه من البنك الأهلى خلال الفترة الماضية، رغم حجزه على أرصدتها قبل حصولها على البراءة الأسبوع الماضى.

وفيما يتعلق بأبرز الصفقات التى حصلت عليها «مصر للتأمين»، قال إنها نجحت فى اقتناص صفقة التأمين على ثلاث محطات للكهرباء بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 2.42 مليار دولار، بما يوازى 42.3 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.93 مليار دولار للتلفيات المادية، و0.49 مليار دولار لمخاطر فقد الإيراد، مؤكدا أن القسط السنوى للتغطيات الثلاث يصل إلى 5 ملايين دولار.

و أضاف أن المحطات الثلاث تشمل كهرباء شرق بورسعيد، و خليج السويس،وسيدى كرير، لافتا إلى أن الوثيقة تشمل تغطية المخاطر أثناء فترة التشغيل، والتى كانت قاصرة فى السنوات الماضية على أخطار التركيب.

وأشار إلى أن التغطية التأمينية تشمل حزمة من المخاطر، منها الحريق، و الشغب والاضطرابات الأهلية، والإضرابات العمالية، والأخطار الطبيعية، وعطل الآلات، وفقد أو نقص الإيراد الناتج عن حادث مغطى، وغيرها من الأخطار.