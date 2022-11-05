«مصر للتأمين» تحوز نصيب الأسد من الحصص السوقية لشركات القطاع فى أغسطس 2022 (جراف)

تصدرت “مصر للتأمين” مؤسسات القطاع في حصتها السوقية لأغسطس 2022، حيث بلغت نسبة 21.34%، بينما وصلت نسبة الأقساط التي حصلتها “مصر لتأمينات الحياة” إلى 13.19، لتكون بذلك في المركز الثاني.

في حين أن المركز الثالث كان لـ”أليانز لتأمينات الحياة – مصر”، التي بلغت نسبة أقساطها المحصلة 10.25% من إجمالي الحصص المحصلة في اغسطس 2022، وحل بعدها “متلايف لتأمينات الحياة” بنسبة سجلت 8.85%.

“المصرية للتأمين التكافلي” صاحبة المرتبة السابعة بنسبة 3.23%

وبلغت نسبة أقساط “أكسا لتأمينات الحياة” المحصلة 5.81% من إجمالي الحصص السوقية لشهر أغسطس 2022، لتحل بذلك في المركز الخامس، بينما جاءت “قناة السويس للتأمين” في المرتبة السادسة، بنسبة 3.94%، أما “المصرية للتأمين التكافلي” فقد حصّلت أقساطًا بنسبة 3.23%، لتكون بذلك السابعة.

“جي أي جي للتكافل – مصر” في الترتيب الثامن بنسبة 3.13%

واستقرت “جي أي جي للتكافل – مصر” في المركز الثامن، بحصة سوقية في أغسطس 2022 بلغت نسبتها 3.13% من الإجمالي، في حين أن المرتبة التاسعة أخذتها “طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل”، التي حصّلت أقساطًا بواقع نسبة 3.06%، وجاءت “أليانز للتأمين – مصر” بنسبة محصلة قدرها 2.78%، لتكون العاشرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت في تقريرها للأنشطة غير المصرفية لـ”أغسطس 2022″ عن مؤشرات النسب السوقية لشركات التأمين في ذات الشهر، والتي بلغت به الحصص الأقل من 3% لمؤسسات القطاع من غير الـ10 الأوائل 24.41% من الإجمالي.

والجراف التالي يوضح نسب الحصص العشر الكبرى لشركات التأمين في أغسطس 2022: