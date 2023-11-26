«مصر للتأمين» تحقق 3.5 مليار جنيه صافى أرباح نهاية العام المالي الماضي

قال عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن شركته تعمل على استعادة مكانتها المحلية والعالمية بفضل جهود العاملين بها، حيث تم الاحتفال بيوم التفوق والخاص بتحقيق الإنجازات على الأصعدة المختلفة.

مصر للتأمين تحتفل بتكريم المتفوقين

وقامت الشركة بتكريم المتفوقين من العاملين بها على المستوى الإدارى والإنتاجى وكذلك الوسطاء المتعاملون معها.

كما تم إعادة افتتاح نادى الشركة بمدينة السادس من أكتوبر بعد إعادة تجديده.

وتستعد الشركة للإعداد للاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسها في 14 يناير المقبل.

وكشف جودة عن تحقيق الشركة 35% معدل نمو وهو أكبر معدل فى السوق على مستوى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت الأقساط المحققة 14 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، 22/2023 ووصلت حقوق المساهمين

إلى 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الأرباح 5.1 مليار جنيه فيما بلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه بمعدل نمو 28%.

الشركة مساهم رئيسي في العديد من الأنشطة الاقتصادية

وتعد الشركة مساهم رئيسى فى العديد من الشركات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة على مدار عمرها.

وأكد أن الشركة ساهمت فى توفير العديد من قيادات السوق فى الماضى والحاضر، مشيرا إلى أنها سوف تستمر فى أداء دورها الريادى.

وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين تعمل دوما على الحفاظ على الكفاءات وتطوير قدرات العاملين بها لمواكبة التطور في صناعة التأمين.