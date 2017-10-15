«مصر للتأمين» تجدد وثيقة الطبى على العاملين بـ«لافارج»

المال ـ خاص جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الجماعى على العاملين بشركة «لافارج» لمواد البناء.كشف محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين» أن إجمالى المستفيدين من الوثيقة يبلغ 5 آلاف مشترك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتغطية لكل عامل ينقسم إل

المال ـ خاص

جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الجماعى على العاملين بشركة «لافارج» لمواد البناء.

كشف محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين» أن إجمالى المستفيدين من الوثيقة يبلغ 5 آلاف مشترك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتغطية لكل عامل ينقسم إلى ثلاث شرائح وهى 100 ألف جنيه و75 ألفًا و30 ألفًا سنويًّا.

وأضاف أن اختلاف شريحة مبلغ التأمين يخضع لنوع التغطية كحالات الحمل والولادة وعلاج الأسنان وتركيب النظارات.

وأشار إلى أن التغطيات تشمل الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وخدمة الكشف الطبى لدى أطباء متميزين فى شتى التخصصات بالعيادات الخارجية وكذلك الخدمات التشخيصية من تحاليل الدم والباثولوجى والأشعات السينية والمقطعية والرنين والموجات الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة وصرف الأدوية.

ويشمل العقد يغطى أيضًا علاج الأسنان وتركيبات الأسنان وكذلك علاج البصريات والنظارات والعلاج الطبيعى وحالات الحمل والولادة والحالات الحرجة.

وأوضح مختار أن «مصر للتأمين» تعمل مع 9 شركات رعاية صحية بنظام الطرف الثالث TPA، أبرزها «جلوب ميد» و«نكست كير» وكذلك «لايف» و«عناية» بجانب «المشرق»، وتقوم شركات الإدارة الطبية بإدارة النفقات والتعامل مع مقدمى الخدمات، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للتعاقد مع شركات رعاية صحية جديدة أيضًا .

وتستهدف شركة “مصر للتأمين” تحقيق 600 مليون جنيه أقساطًا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل تحقيق 555 مليونا.